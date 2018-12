Non sono state rivelate le cause della morte. Per rispetto del loro capitano, ovviamente, nessuno dei giocatori dello Stoccarda ha parlato con i media dopo la partita, affidando la comunicazione solo a questa nota ufficiale. Anche la nostra redazione si associa alle condoglianze.

Lo VfB Stuttgart è in lutto per la morte di Herbert Gentner, padre del capitano della squadra Christian Gentner, deceduto nello stadio dopo la partita contro l'Hertha. L'intero club offre il suo sostegno e porge le condoglianze alla famiglia Gentner in questo momento difficile.

