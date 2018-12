Il derby della Mole è una delle partite più ricche di storia nel calcio italiano ed è pronto a scrivere un nuovo capitolo: Juve senza Cancelo e Cuadrado ma con CR7, per Mazzarri dubbio Iago Falque-Zaza.

2 ore fa

Incassata la delusione europea, che tra martedì e giovedì ha visto l'eliminazione di Inter e Napoli dalla Champions League e del Milan dall'Europa League, il calcio italiano torna in campo con la 16esima giornata di Serie A che come piatto forte propone l'anticipo del sabato sera tra Torino e Juventus, il sentitissimo derby della Mole che va in scena addirittura dal 1907 e che ha regalato alla storia numerose sfide ricche di emozioni e colpi di scena.

Torino fu la prima città italiana dove il gioco del calcio venne praticato con continuità per merito del giovane imprenditore Edoardo Bosio, che in un soggiorno in Inghilterra restò fulminato dal football e al suo ritorno in Italia lo importò e prese a praticarlo insieme ad alcuni colleghi d'Oltremanica: la visione di quei giovani che nel Parco del Valentino e in Piazza d'Armi inseguivano un pallone fu vista prima con curiosità e poi con interesse, il resto è storia.

Le due squadre, distanti tra loro sotto moltissimi aspetti e divise da una fiera rivalità, hanno un origine comune: furono infatti alcuni soci dissidenti della Juventus, nel dicembre del 1906, a unirsi alla Torinese - a sua volta discendente dell'Internazionale Torino, una delle squadre più antiche nella storia del calcio italiano - e a dare vita all'attuale sodalizio granata: il primo derby della Mole sarebbe andato in scena un mese dopo, il 13 gennaio del 1907, e vinto dal Toro 2-1 grazie alle reti di Ferrari e Kampfer: quest'ultimo, svizzero, avrebbe segnato un poker al ritorno nella gara vinta 4-0 ancora dal Torino.

Le probabili formazioni di Mazzarri e Allegri

Mazzarri conferma il consueto 3-5-2, suo marchio di fabbrica, e potendo contare sulla rosa al completo ha soltanto due dubbi di formazione. Il primo riguarda la scelta del terzino destro, con De Silvestri favorito su Ola Aina mentre il secondo sulla punta che giocherà in appoggio a Belotti: qui il tecnico granata vorrebbe puntare su Iago Falque, ma le condizioni non ottimali dello spagnolo potrebbero infine portare a una sua esclusione dall'undici titolare in favore di Simone Zaza. Baselli in regia, Djidji nei tre di difesa e Ansaldi preferito a Berenguer come esterno sinistro per esperienza e abilità nella fase difensiva.

Allegri dovrà invece fare a meno di Khedira e Barzagli a cui si sono aggiunti anche Cancelo e Cuadrado e non potrà contare nemmeno sullo squalificato Bentancur, ormai punto fermo del centrocampo bianconero: l'uruguaiano sarà sostituito da Emre Can, in difesa spazio a De Sciglio e ballottaggio tra Bonucci e Benatia. In attacco il confermatissimo Mandzukic sarà affiancato dal sempre presente Cristiano Ronaldo e da uno tra Dybala e Douglas Costa, con l'argentino favorito. Chance da titolare per Perin tra i pali, difficile ma non impossibile l'ipotesi di un 3-5-2 speculare a quello granata con Benatia insieme a Bonucci e Chiellini in difesa.

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, N'Koulou, Djidji; De Silvestri, Meité, Rincon, Baselli, Ansaldi; Iago Falque, Belotti.

Juventus (4-3-3): Perin; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Dybala, Mandzukic, Cristiano Ronaldo.

Dove vedere Torino-Juventus

Torino-Juventus andrà in scena sabato 15 dicembre alle ore 20,30 e rappresenterà il piatto forte della 16esima giornata di Serie A. La gara sarà giocata allo Stadio Olimpico Grande Torino sotto la supervisione di Marco Guida, fischietto della sezione di Torre Annunziata, e sarà un'esclusiva di DAZN: gli abbonati potranno seguire la partita sulla propria smart tv, oltre che su PC, tablet e smartphone, tramite l'apposita applicazione.

Le quote dei bookmakers

Si dice che il derby di Torino sia una partita che fa storia a sé, indipendentemente dal momento di forma delle rispettive formazioni: Torino-Juventus vedrà comunque scendere in campo due squadre in ottime condizioni, con i granata al sesto posto con 22 punti e la Juventus naturalmente prima con 43, ancora imbattuta e capace di vincere 14 gare su 15. Ecco quindi che le quote sono naturalmente a favore dei bianconeri, con i bookmakers che però tengono conto della particolarità di una gara come quella che andrà in scena allo Stadio Olimpico Grande Torino.

Il segno 2, che indica la vittoria della Juventus, è quotato 1,60 mentre l'X è a 3,60 e l'1, successo granata e prima sconfitta in Serie A per gli uomini di Allegri, vale 6,25 volte la somma giocata. Incerto anche il tipo di partita che andrà in scena, soprattutto per quanto riguarda il numero di gol a cui assisterà il pubblico: indicative infatti le quote riguardati l'Under/Over 2,5 con la prima data a 1,75 e la seconda a 2.

Potrebbe essere più interessante puntare su Parziale/Finale: 1/1, cioè chiusura dei primi 45 minuti con il Torino in vantaggio e vittoria finale sempre dei granata, viene quotato a 11, 2/2 appena a 2,50 e la metà di X/X, che vale 5 volte la posta in palio. Improbabile - ma non impossibile - il fatto che i padroni di casa chiudano la prima frazione di gioco in vantaggio e poi vengano rimontati: 1-2 ha un'interessantissima quotazione di 30.

Chi sbloccherà la gara? Indiziato numero uno naturalmente Cristiano Ronaldo (3,5) seguito dai compagni di reparto Mandzukic e Dybala a 5,5. Il primo dei granata è il Gallo Andrea Belotti a 7 seguito da Iago Falque e Zaza a 9,5, segnale quest'ultimo anche dell'incertezza su quale dei due scenderà in campo dal primo minuto nei granata.

I precedenti in Serie A

Sono 197 le gare ufficiali in cui è andato in scena il derby della Mole, un numero che comprende sfide in tutte le massime categorie in cui si è sviluppato il calcio italiano e a cui vanno aggiunte 48 amichevoli. In Serie A i precedenti sono 146 con bilancio a favore dei bianconeri pur se meno nettamente di quanto si potrebbe immaginare: la Juventus ha infatti vinto 69 volte, pareggiando in 42 occasioni e cedendo ai cugini granata per 35 partite.

La prima sfida in Serie A avviene nella prima edizione della stessa, risalente alla stagione calcistica 1929/1930: il 24 novembre del 1929 Torino e Juventus scendono in campo al Filadelfia, tempio dei granata, e pareggiano 0-0 mentre al ritorno i bianconeri si impongono 2-0 grazie alla doppietta del fuoriclasse argentino Renato Cesarini. La gara con più gol complessivi risale alla Prima Categoria 1912/1913, quando in un periodo in cui il calcio piemontese e italiano era dominato dalla Pro Vercelli Torino-Juventus si concluse con uno spettacolare 8-6 per i granata.

- Giampiero Boniperti, uno dei più grandi calciatori italiani di sempre e miglior marcatore nella storia del derby con 14 reti complessive.

L'anno precedente era andata ancora peggio ai bianconeri, che il 17 novembre 1912 avevano subito la peggior sconfitta della loro storia, un roboante 0-8 segnato da una tripletta dello scatenato italo-argentino Eugenio Mosso, da una doppietta del fratello di questi Francisco - bomber che a fine carriera in seguito a un infortunio si sarebbe riciclato come portiere - e di Ruffa e da un gol di Debernardi. La miglior vittoria della Juventus è il 6-0 inflitto ai granata il 20 aprile del 1952 per via di una rete di Vivolo, le reti dei due Hansen (doppietta per John e rete di Karl Aage) e di Boniperti, autore di una doppietta.

Giampiero Boniperti è anche il giocatore ad aver segnato più reti in un derby di Torino, ben 14 e tutte in maglia bianconera a differenza del suo primo inseguitore, Guglielmo Gabetto, 7 reti con i bianconeri e 5 con la maglia del Torino con cui sarebbe perito nella tragedia di Superga. Nel 1988 la sfida andò in scena ben 6 volte: 3 in Serie A, 2 in Coppa Italia e una nello spareggio valido al termine della stagione 1987/1988 per stabilire quale squadra avrebbe partecipato alla successiva edizione della Coppa UEFA: la gara finì 0-0 e ai rigori si impose la Juventus, che si sarebbe poi arresa ai quarti di finale al Napoli di Maradona poi vincitore del trofeo.