Sfida delicata a San Siro. L'Inter non vince da due partite, l'Udinese è reduce dalla sconfitta contro l'Atalanta. Spalletti si affida a Icardi e sceglie ancora Joao Mario; Nicola rinuncia a Lasagna.

0 condivisioni

2 ore fa di MarcoValerio Bava

Ripartire per dimenticare l'eliminazione dalla Champions League. L'Inter ricomincia da dove aveva lasciato martedì sera, da San Siro, dove arriverà l'Udinese di Davide Nicola. I bianconeri sono reduci dal ko contro l'Atalanta, ma l'arrivo del tecnico ha comunque scosso la squadra che prima della sconfitta contro i bergamaschi era reduce da quattro punti in due partite contro Roma e Sassuolo. L'Inter non può sbagliare, perché dopo la sconfitta contro la Juventus di venerdì scorso, il Napoli è scappato a +6 e il Milan è ora distante solo tre lunghezze, la Lazio a quattro nella classifica di Serie A.

Quindi la zona Champions non è del tutto al sicuro, una vittoria è necessaria per rinsaldare la terza posizione in classifica. Occhio all'Udinese. Però. La squadra di Nicola ha 13 punti, sono quartultimi, la zona retrocessione è lì a due punti. La sconfitta contro l'Atalanta ha fatto tornare qualche ansia in casa bianconera, la trasferta di Milano non è di quelle agevoli, ma serve fare punti.

L'Inter vuole cancellare il Psv, tornare a vincere in Serie A, impresa che non gli riesce dal 25 novembre, quando a "San Siro" era arrivato il Frosinone e i nerazzurri si erano imposti per 3-0 con la doppietta di Keita e il gol di Lautaro. Poi solo un punto contro Roma e Juventus. Un pareggio e una sconfitta che hanno scavato un solco con il Napoli e riavvicinato il Milan che in questa giornata sarà impegnato al "Dall'Ara" contro il Bologna. Inter-Udinese è anche la sfida tra due argentini: Icardi e De Paul, compagni nelle ultime due partite dell'albiceleste contro il Messico e anime delle rispettive squadre.

Getty Images

Serie A, le probabili formazioni di Inter-Udinese

Spalletti dovrebbe affidarsi al 4-3-3 con Joao Mario nel ruolo di mezzala e non dietro alle punte. Un atteggiamento molto simile rispetto a quanto visto contro la Juventus a Torino. Icardi sarà supportato da Politano e Perisic, mentre in mediana Gagliardini affiancherà Brozovic. In difesa riposerà Asamoah, a sinistra dovrebbe muoversi D'Ambrosio.

Nicola si affiderà alla difesa a tre, con Nuytinck a guidare il pacchetto arretrato. Behrami sarà il mediano con Fofana e Mandragora a muoversi da mezzali. In avanti attacco leggero. Lasagna è tornato a disposizione, ma il tecnico friulano dovrebbe optare ancora per la coppia Pussetto-De Paul:

L'abbondanza in attacco fa piacere, Lasagna ha recuperato da quel problema che ha avuto nelle scorse settimane. Gli altri stanno bene e si sono allenati, bisogna essere pronti per questo ciclo di gare. Abbiamo diverse soluzioni in avanti.

Inter (4-3-3): Handanovic; Vrsaljko, Skriniar, Miranda, D'Ambrosio; Gagliardini, Brozovic, Joao Mario; Politano, Icardi, Perisic.

Udinese (3-5-2): Musso; Larsen, Nuytinck, Troost-Ekong; Ter Avest, Fofana, Behrami, Mandragora, Pezzella; Pussetto, De Paul.

Dove vedere Inter-Udinese in tv e streaming

L'anticipo di sabato, alle ore 18.00, sarà visibile su Sky sul canale Sky Sport Serie A (202 del satellite, 373 del digitale terrestre) su Sky Calcio 1 (canale 251). La partita tra Inter e Udinese sarà visibile anche in streaming su smartphone, tablet e pc con Sky Go.

Getty Images

1X2 le quote dei bookmakers

Per i quotisti Inter nettamente favorita. La vittoria dei nerazzurri è offerta a 1,30, mentre un pareggio vale cinque volte la posta. Udinese corsara a "San Siro"? Vale 10,00. Partita in cui difficilmente segneranno entrambe le squadre. Per i bookmakers il No Goal vale 1,70, mentre il Goal è offerto a 2,05. Ma per i quotisti può essere partita con più di due gol visto che l'over 2.5 è dato a 1,65, contro il 2,10 dell'Under. Interessante l'X con handicap (Inter vincente con una rete di scarto) a 3,60. Volete azzardare un risultato esatto? Il più probabile per i bookmakers è il 2-0 per i nerazzurri che si gioca a 6,25. Primo marcatore? Icardi è è offerto a 3,75, mentre De Paul è quotato a 11.

Statistiche e curiosità

L'ultimo precedente a "San Siro" tra le due squadre è datato un anno fa. Un anno quasi esatto. Era il 16 dicembre 2017 e l'Udinese si era imposta 1-3 grazie alle reti di Lasagna, De Paul e Barak. Inutile il gol di Icardi per il momentaneo 1-1. Questa partita, a Milano, si è giocata 45 volte, con l'Inter capace di vincere in 24 occasioni, 11 pareggi e 10 vittorie friulane. Sono 81 le reti realizzate dai nerazzurri, 51 i gol bianconeri. I risultati che più volte sono usciti dalla lotteria di Inter-Udinese sono l'1-1 e il 2-1 per i padroni di casa. Sei volte ciascuno. La vittoria più larga dell'Udinese a Milano risale alla stagione 12/13 quando l'allora squadra di Guidolin vinse 2-5. Sono quattro gli ex Udinese che ora vestono il nerazzurro: Asamoah, Handanovic, Candreva e Padelli. Il ghanese e l'ex Lazio hanno esordito in Serie A con la maglia bianconera, mentre il portiere ha collezionato 182 presenze in campionato con l'Udinese.