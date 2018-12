Cagliari-Napoli, valida per la 16^ di Serie A, si giocherà domenica 16 dicembre alle 18:00. Padroni di casa con una rosa ridotta a causa di infortuni e squalifiche, nel Napoli out Mario Rui.

2 ore fa di Luigi Ciamburro

Dopo la cocente delusione di Champions il Napoli di Ancelotti si appresta ad affrontare il Cagliari per la 16esima gara di Serie A. Gli azzurri dovranno dare una prova di grande maturità dal punto di vista prettamente psicologico, dal momento che sulla carta il gap tecnico è consistente e i padroni di casa dovranno anche fare i conti con infortuni e squalificati. L’arbitro designato di Cagliari-Napoli sarà Daniele Doveri di Volterra. Alessandro Lo Cicero e Sergio Ranghetti saranno i guardalinee, Marco Serra sarà il quarto uomo. Al VAR ci sarà, invece, Maurizio Mariani assistito da Vito Marrazzo.

Il Cagliari è reduce da quattro pareggi consecutivi, l'ultimo contro la Roma arrivato in pieno recupero, ma costato anche due cartellini rossi. Rolando Maran dovrà fare a meno di Ceppitelli e Srna e sarà costretto a ridisegnare la difesa, con il compito di fare scudo contro gli arcieri partenopei desiderosi di riscatto dopo la sconfitta di Anfield. Dalla sua i padroni di casa potranno contare sull'entusiasmo del pubblico, sempre numeroso nelle sfide contro la formazione napoletana.

La seconda in classifica arriva con due soli indisponibili, Mario Rui e Simone Verdi, ma difficilmente rivedremo la formazione "titolarissima" scesa in campo a Liverpool. Dopo le due ultime vittorie in Serie A contro Frosinone e Atalanta, il Napoli è alla ricerca del tris per non perdere la scia della Juventus capolista. Mister Ancelotti farà ricorso ancora una volta al turnover, ma non in vista di imminenti impegni, bensì per tenere ben calda l'intera rosa a disposizione ed evitare cali di entusiasmi. Il gruppo è la vera forza di questa squadra che dovrà lottare su tre fronti: campionato, Coppa Italia ed Europa League.

Serie A, le probabili formazioni di Cagliari-Napoli

La squadra di casa deve fare i conti con una formazione ridotta: squalificati Ceppitelli e Srna, in difesa troverà posto Pisacane a destra, Romagna e Klavan centrali, a sinistra ballottaggio Padoin-Faragò. Indisponibile Pavoletti, per Castro stagione finita con largo anticipo, sotto osservazione Ionita e Lykogiannis. Davanti Cerri potrebbe fare coppia con Sau. Ancelotti potrebbe far riposare Ospina tra i pali e puntare su Meret, sulla sinistra non ci sarà Mario Rui, al suo posto probabile l'ingresso di Ghoulam dal 1'. Al centro della difesa Albiol dovrebbe lasciare spazio a Maksimovic al fianco di Koulibaly, mentre in attacco Insigne farà coppia con Milik. A centrocampo scalpita Ounas, che potrebbe entrare a partita in corso.

Cagliari (4-3-1-2) - Cragno; Pisacane, Romagna, Klavan, Padoin; Ionita, Bradaric, Barella; Joao Pedro; Sau, Cerri. All.: Maran.

Napoli (4-4-2) - Ospina; Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Allan, Zielinski, Fabian Ruiz; Insigne, Milik. All.: Ancelotti.

Dove vedere Cagliari-Napoli in TV e streaming

Cagliari-Napoli si giocherà domenica 16 dicembre alle 18:00 e sarà trasmessa in esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Serie A (202 del satellite, 373 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite). La gara, valida per il 16esimo turno di Serie A, sarà visibile anche in streaming su pc, tablet e smartphone attraverso la piattaforma Sky Go, oppure su Now TV. I non abbonati potranno seguire la radiocronaca su Radio Rai 1 o su Kiss Kiss Italia, radio ufficiale del Napoli calcio.

1X2: le quote dei bookmaker

Il Napoli è nettamente favorito nella sfida esterna contro i sardi. Il segno 1 viene pagato 8,40 volte la posta in palio, il segno X vale 4,50, mentre il 2 è offerto a 1,42. Per quanto concerne il numero di gol, l'Under è in lavagna a 2,00, mentre l'Over è quotato 1,75 e il GG a 2,03. Per gli scommettitori che vogliono puntare sul primo marcatore, Lorenzo Insigne moltiplica l'importo giocato per 4,33, Arkadius Milik per 4,50, Callejon per 7,00. Tra le file rossoblu il primo gol di Alberto Cerri, Joao Pedro o Sau vale 13,00.

I precedenti tra Cagliari e Napoli

I precedenti in Serie A tra Cagliari e Napoli sono nettamente a favore dei campani. Le due squadre si sono scontrate 64 volte: 27 vittorie per gli azzurri, 24 pareggi e 13 successi per i sardi, gli azzurri hanno fatto 88 gol e 50 sono quelli subiti. L'ultima sfida risale al febbraio 2018, quando il Napoli si impose per 5-0 alla Sardegna Arena.