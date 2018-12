Il presidente delle Merengues elogia il tennista, definendolo il miglior sportivo spagnolo di sempre: "Tifa Real, come quasi tutti quelle che vincono".

Certo, quando si chiede all'oste come sia il vino, la risposta non può che essere positiva. Non sorprende dunque che il presidente del Real Madrid Florentino Pérez si sia espresso in favore dei suoi colori in occasione del VI Gala dell'Altruismo 2018 celebrato per la "Fundación José Ramón de la Morena".

Il numero uno delle Merengues in questo caso non ha però aspettato che gli venisse posta una domanda sull'argomento, ne ha parlato autonomamente, quando il discorso (almeno in teoria) avrebbe dovuto portare verso un'altra direzione. Pérez infatti ha premiato il presidente della Fundación Rafa Nadal "per i suoi aiuti e gli sforzi personali".

Nell'occasione il numero uno del Real Madrid ha speso delle parole per il premiato, tifosi dei Blancos: