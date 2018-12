Rassegna stampa sportiva 15 dicembre e prima pagina Gazzetta

Questa sera si gioca il derby della Mole fra Torino e Juventus, mentre il Real Madrid scende in campo per l'ultima volta prima del Mondiale per club.

26 minuti fa

La settimana ricca di emozioni arrivate dalle coppe europee si chiude con un weekend di campionato italiano che si apre con un anticipo di lusso. Alle 20:30 infatti, nell'anticipo della 16esima giornata di Serie A si sfideranno Torino e Juventus nel derby della Mole che domina le prime pagine della rassegna stampa sportiva di oggi. I bianconeri arrivano alla sfida dopo la sconfitta di Champions League contro lo Young Boys e con molte defezioni (niente Khedira, Cuadrado e Cancelo che starà fuori almeno un mese dopo l'operazione al menisco) mentre la squadra allenata da Mazzarri è in un ottimo momento e vuole a tutti costi fermare i campioni d'Italia nella loro marcia. Nella rassegna stampa dei giornali sportivi in edicola sabato 15 dicembre trova spazio anche alla situazione del Milan che ieri ha ricevuto la sanzione UEFA per il mancato rispetto dei paletti imposti dal Fair Play Finanziario nel triennio 2014-2017: i rossoneri avranno l'obbligo di raggiungere il pareggio di bilancio entra il 2021 (pena l'esclusione dalle coppe per i due anni successivi), con 12 milioni trattenuti dai premi per l'Europa League. Per quanto riguarda i quotidiani sportivi spagnoli, il focus è sul Real Madrid che questo pomeriggio giocherà l'ultima partita del campionato di Liga prima di volare negli Emirati Arabi per cercare di conquistare il Mondiale del club. La squadra allenata da Santiago Solari giocherà alle 18:30 al Santiago Bernabeu contro il Rayo Vallecano, cercando di riscattarsi dopo il pesante (anche se ininfluente) ko casalingo di Champions League contro il CSKA Mosca. Passando in Francia, la prima pagina dell'Equipe è dedicata allo Strasburgo che scende in campo questa sera nella partita esterna contro il Reims a soltanto 4 giorni dalla strage compiuta nel centro della città da un terrorista che ha ucciso 4 persone tra cui il giornalista italiano Antonio Megalizzi. Corriere dello Sport Scarica l'immagine Tuttosport Scarica l'immagine Marca Scarica l'immagine As Scarica l'immagine Sport Scarica l'immagine Mundo Deportivo Scarica l'immagine Equipe Scarica l'immagine