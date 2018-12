La squadra di Solari, alla vigilia della partenza per il Mondiale per Club negli Emirati, vince il derby con il Rayo e si riporta momentaneamente a -2 dal Barcellona. Il francese torna al gol dopo un mese, Isco in panchina 90'.

0 condivisioni

2 ore fa di Michele Pedrotti

Prima di partire per gli Emirati Arabi e giocarsi il Mondiale per Club, il Real Madrid di Santiago Solari affronta nel derby il Rayo Vallecano per la 16esima di Liga. Una gara importante per i Blancos, che con tre punti si riavvicinerebbero momentaneamente alla vetta del Barcellona (impegnato nel posticipo con il Levante) e soprattutto cancellerebbero la sconfitta interna di Champions con il CSKA, la più pesante della propria storia al Bernabeu nella massima competizione europea.

Alla fine non si è visto un Real brillantissimo, ma sono comunque arrivati i tre punti. Basta infatti il gol in apertura di Benzema, che torna a segnare dopo cinque partita di astinenza tra campionato e Champions. Con questo risultato inoltre si allunga la striscia di successi madridisti contro i cugini del Rayo in Liga, ora a quota diciassette. In panchina per tutta la partita invece Isco, preservato dopo la polemica con i suoi tifosi.

Da segnalare in questa serata anche la festa di Luka Modric, che prima del match ha mostrato al Bernabeu il Pallone d'oro vinto qualche giorno fa. Ora, come detto, per i Blancos ci sarà il Mondiale per Club (il terzo consecutivo), che li vedrà protagonisti nella semifinale contro i giapponesi dei Kashima Antlers (vincenti oggi contro il Chivas). La sfida ai Campioni d'Asia è in programma mercoledì 19 dicembre, l'eventuale finale sabato 22.

Liga, Real Madrid subito avanti

Dopo una decina di minuti di assedio, il Real Madrid passa al 13' con Karim Benzema. Imbeccato da una bella intuizione di Lucas Vazquez, il francese è bravo a stoppare, alzare la testa e a battere Dimitrievski. Ritorno al gol dopo più di un mese per l'ex attaccante del Lione, il sesto gol della sua Liga.

Passano pochi minuti e, dopo una buona chance di testa per il Rayo Vallecano con Velazquez, è Asensio ad avere sul sinistro la palla per il 2-0, ma calcia troppo debole addosso al portiere avversario. Grande occasione anche per Toni Kroos, che fa partire un missile con il mancino dal limite colpendo in pieno il palo.

Ritmi bassi nella ripresa

Ad inizio secondo tempo il Real cerca subito il gol del 2-0 che darebbe grande tranquillità. La prima chance capita sui piedi di Lucas Vazquez, servito da Modric dopo un dribbling meraviglioso con il tacco del Pallone d'oro. Il risultato però è una parata con i pugni di Dimitrievski.

Con il passare dei minuti i ritmi calano notevolmente, e i Blancos addormentano la partita con il possesso palla. A preoccupare Solari sono le condizioni di Asensio, in panchina con un tutore, e Benzema uscito per una botta al piede.

Nel finale però gli ospiti si rendono pericolosissimi. Courtois infatti è decisivo a sventare due minacce nella stessa azione, prima su una girata di Alegria e poi su quella di Velazquez. Un rischio incredibile, ma alla fine i tre punti arrivano. Per la squadra di Michel è ancora penultimo posto in classifica, ma può sicuramente uscire a testa alta dal Bernabeu.