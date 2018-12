Rispetto le opinioni, ma è vero che Simeone è un po' così, populista. A me ha sminuito quando mi hanno dato il premio come miglior portiere, dicendo che me l'hanno dato solo perché milito nel Real Madrid. Le votazioni tra l'altro si sono chiuse a giugno, quando giocavo nel Chelsea. Non è stato corretto. Anche Oblak è un grande portiere, ma credo che sia stato giusto il riconoscimento. C'è tanta gente che vota e merita rispetto.

Anche Thibaut Courtois ha voluto rispondere a Diego Simeone. Il portiere belga si è presentato di fronte ai microfoni in zona mista dopo la partita di Liga con il Rayo Vallecano e ha definito il suo ex allenatore ai tempi dell'Atletico Madrid un "populista". Il Cholo, riferendosi all'estremo difensore, aveva parlato così:

Il portiere delle Merengues se la prende con il suo ex allenatore ai tempi dell'Atletico: "Parla male del Real Madrid per avere il consenso dei suoi tifosi".

