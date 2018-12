A San Siro è sufficiente un calcio di rigore a cucchiaio di Maurito per consentire a Spalletti di prendersi i tre punti.

15 dic 2018

Inter-Udinese è la gara valida per l'anticipo della sedicesima giornata di Serie A. A San Siro l'appuntamento è fissato per le ore 18.00. I nerazzurri, terzi in classifica a 29 punti a -6 dal Napoli secondo e a +3 sul Milan quarto, sono reduci dall'eliminazione in Champios League e dalla sconfitta per 1-0 contro la Juvenntus; i bianconeri hanno invece 13 punti, sono quartultimi e vengono dalla sconfitta per 3-1 contro l'Atalanta.

Sfida molto equilibrata per tutto il primo tempo, poi l'Inter riesce a sbloccare il risultato nella ripresa grazie a un calcio di rigore (assegnato dal Var per un fallo di mano di Fofana) realizzato con il cucchiaio da Mauro Icardi al 75'.

Il prossimo impegno in Serie A dell'Inter sarà al Bentegodi di Verona, sabato 22 dicembre alle 18.00 contro il Chievo; lo stesso giorno alle 15 l'Udinese se la vedrà alla Dacia Arena contro il Frosinone. Ma ecco gol e highlights di Inter-Udinese: