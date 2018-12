Voleva imitare la classica esultanza in scivolata tipica dei campi inglesi. Il runner però era in Olanda, ed evidentemente il terreno non è proprio identico.

2 ore fa

Jimmy Gressier è un ragazzo di belle speranze, vincitore degli ultimi Europei di Cross a Tilburg, in Olanda. Per celebrare la sua vittoria, però, qualcosa è andato storto. Avviandosi verso il traguardo, infatti, il francese ha approfittato di alcuni tifosi provvisti di bandiere della sua nazione per prenderle in prestito e percorrere una sorta di passerella d'onore.

Con le due bandiere in mano, poi, non contento il nostro Jimmy ha deciso di strafare e ha tentato di tagliare il traguardo come se fosse un calciatore, in scivolata (quella tipica dei campionati inglesi, tanto per intenderci).

Il suo intento però non si è trasformato effettivamente in realtà, perché al posto della tipica erbetta dei campi di calcio britannici, sulla pista il runner ha trovato un po' di più di terra rispetto a quanto preventivato. Inevitabilmente dunque la corsa si è fermata subito, tramutandosi in una goffa caduta esattamente mentre tagliava il nastro. Che dire, almeno la vittoria è rimasta sua.