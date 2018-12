Il portoghese ha nel derby una delle sue partite preferite. All'Atletico ha fatto male spesso e volentieri, così come al City. E anche il Barcellona ha conosciuto la sua legge.

0 condivisioni

2 ore fa di MarcoValerio Bava

Sarà il suo primo derby italiano, anche se un antipasto lo ha già assaggiato la settimana scorsa quando all'Allianz Stadium è arrivata l'Inter. Il derby d'Italia, che è pure una delle principali rivalità del nostro calcio, si è tinto di bianconero. Lui non ha segnato, ma si è messo a disposizione della squadra, giocando la solita partita di qualità. Ora Cristiano Ronaldo punta il Torino, il suo primo derby della Mole. Mai una partita qualunque.

I granata stanno bene, nell'ultimo turno hanno strappato un punto a "San Siro", in casa del Milan, sono sesti in classifica, lontani quattro punti dalla zona Champions. Insomma il Toro va, seppur in sordina, senza troppo clamore, la squadra di Mazzarri prosegue il suo cammino di crescita e aspetta che alcuni giocatori comincino a fare la differenza. Il riferimento a Zaza e Soriano non è casuale.

Ora, però, sul cammino del Torino si para di fronte l'invincibile armata bianconera, quella delle 14 vittorie in 15 giornate, quella capace di macinare record ed eguagliare PSG, City e Barcellona per quanto riguarda i punti fatti, nell'era dei tre punti, dopo quindici partite. E la Juventus è inevitabilmente Cristiano Ronaldo, uno che con i derby ha sempre dimostrato di avere un rapporto privilegiato, uno capace di esaltarsi nei momenti topici, di fare la differenza quando gli viene richiesto. CR7 è uomo derby, lo ha dimostrato ovunque, in Premier e in Liga, ora vuole continuare la tradizione anche in Serie A. I numeri sono dalla sua parte, fanno paura. Come al solito.

Getty Images

Cristiano Ronaldo, i derby ai tempi di Sporting e Manchester United

Se c'è una squadra che è scampata alla legge di Ronaldo è il Benfica. Le aquile di Lisbona sono le uniche a non essere state punite dal fenomeno di Madeira. Non che Cristiano abbia avuto tutte queste occasioni. Solo una partita giocata contro il Benfica, era il 7 dicembre del 2002, il ragazzo aveva solo 17 anni. La partita si giocava al "José Alvalade" e il Benfica s'impose 0-2 con le reti di Zahovic e di una vecchia conoscenza juventina: Tiago. Il derby di ritorno non lo vide protagonista, non venne convocato, in estate arrivò il trasferimento al Manchester United.

Con i Red Devils ha giocato e vinto diversi derby. Il primo incrocio contro il Manchester City è datato 13 dicembre 2003, Cristiano Ronaldo gioca solo 16', entra al posto di Kleberson al 74', lo United vince 3-1 con doppietta di Scholes e rete di Van Nistelrooy. La prima stracittadina da titolare la gioca l'aprile successivo, ma è amara perché il City trionfa (4-1) e Cristiano esce dopo 72' per far spazio a Solskjaer.

Il primo gol arriva il 9 dicembre 2006, a Old Trafford Ronaldo prima serve l'assist a Rooney per l'1-0 e poi segna il gol del definitivo 3-1. Di gol, nei derby successivi, ne arriveranno altri tre. Il bilancio finale parla di 10 sfide contro il City, quattro reti fatte, due assist forniti e sette vittorie ottenute contro un pareggio e tre sconfitte. L'ultimo gol arriva il 10 maggio 2009, una perla su punizione, fondamentale perché con quella vittoria lo United blinda il titolo.

Getty Images

Il derby in Spagna e le sfide contro il Barcellona

L'Atletico è una delle vittime preferite di Cristiano Ronaldo, ai Colchoneros ha segnato 22 volte in 29 sfide, solo contro Siviglia (27) e Getafe (23) ha fatto più gol. La rete più importante resta quella in finale di Champions, a Lisbona, quando su rigore CR7 fissò il risultato sul 4-1 e consegnò la Decima al Real e ad Ancelotti. Poi ci sarebbe il rigore decisivo nella finale di Milano, rigore che non viene conteggiato tra i gol segnati in partita. Ma che pesa tantissimo nella storia dei due club.

22 gol, otto assist e due triplette. La più importante nella semifinale d'andata di Champions, il 2 maggio 2017, quando al "Bernabéu" il Real s'impose 3-0 grazie alle tre reti del suo numero sette e ipotecò la finale di Cardiff. C'è un'altra tripletta, sempre in un 3-0, stavolta al "Vicnte Calderón", ancora nella stagione 2016/2017, ma nella sfida d'andata in Liga. Da segnalare anche una doppietta nella semifinale di ritorno di Coppa del Re della stagione 13/14, doppietta che valse l'accesso alla finale.

Un altro derby può essere considerato quello contro il Barcellona. Nel Clàsico Cristiano Ronaldo ha timbrato il cartellino in 18 occasioni. Resta impresso il gol del 21 aprile 2012, quando Cristiano segna il gol dell'1-2 al "Camp Nou" e fa il gesto di rimanere calmi: "Tanto ci sono io". Quella rete vale l'ipoteca sul titolo, in una stagione che il portoghese chiuderà con 46 gol segnati solo in campionato. Altro gol che vale una vittoria nel tempio blaugrana è quello del 2 aprile 2016. Storica anche la doppietta nella semifinale di ritorno di Coppa del Re della stagione 12-13 che porta in finale il Real Madrid. Nello stesso anno decisivi le due marcature nelle finali di Supercoppa di Spagna.