Il riferimento a de Jong, suo ex compagno di squadra nel Milan, molto probabilmente è dovuto a un intervento molto simile che fece l'olandese in passato, con Xabi Alonso a farne le spese, durante la partita tra Olanda e Spagna ai Mondiali 2010.

Nel primo fotomontaggio si vede Thomas Muller scontrarsi su di lui, nel secondo il tedesco è disteso per terra dolorante. In allegato Balotelli ha messo anche una frase per sottolineare il suo intento scherzoso:

Ha fatto parlare tanto il fallo di Thomas Muller su Tagliafico durante l'ultima partita di Champions League tra Ajax e Bayern Monaco. Un'entrata bruttissima, che avrebbe potuto comportare conseguenze molto gravi per il giocatore dei Lancieri. Per fortuna tutto si è risolto solo con uno spavento, ma il dibattito su quel fallaccio è proseguito nei giorni successivi. Ieri sera si è aggiunto anche Mario Balotelli , che con un post su Instagram ha scherzato sull'episodio, mettendo due immagini di lui nella sua classica posa dopo il gol realizzato alla Germania agli Europei del 2012.

