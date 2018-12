Mi ha detto che ero pazzo se pensavo di lasciare il Real Madrid. Mi ha anche detto che non aveva nessuna intenzione di farmi andare via

Ha pensato davvero di lasciare il Real Madrid durante l'ultima sessione estiva di calciomercato . Dopo la finale del Mondiale persa dalla sua Croazia contro la Francia, Luka Modric voleva seguire la strada tracciata da Cristiano Ronaldo: lasciare la Liga e approdare in Serie A. Non però per vestire la maglia Juventus bensì quella dell'Inter.

