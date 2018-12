Per cercare di tenere a bada il giovane francese, il club blaugrana ha disposto delle misure particolare nei suoi confronti per poterlo monitorare h24.

2 ore fa di Marco Ercole

Praticamente è come se si fossero attrezzati con un "cerca persone", quello che si usa generalmente per i medici, per Batman o comunque per chi ha bisogno di essere reperibile h24. In questo caso, quello di Ousmane Dembélé, stella del Barcellona, la motivazione è diversa.

O meglio, l'obiettivo è sempre avere la piena reperibilità, ma non perché si tratti di un dottore o perché abbia bisogno di del Bat-segnale per salvare il mondo.

Nel suo caso si tratta piuttosto di monitoraggio della situazione, per fare un ultimo tentativo prima di rinunciare a un talento puro, ma un po' troppo sregolato, come certificato in questi suoi anni in Liga, ma anche in quelli precedenti in Ligue 1 e Bundesliga.

Getty Images Barcellona, Dembélé e la cura del telefono

Barcellona, la "cura" per salvare Dembélé

La sintesi di chi sia Ousmane Dembélé d'altronde l'abbiamo vista nell'ultima settimana, quando è riuscito ad arrivare due ore in ritardo all'allenamento (per l'ennesima volta) per aver fatto le ore piccole davanti alla PlayStation, essere punito con una multa salatissima e segnare un gol alla Messi nella partita di Champions League contro il Tottenham.

Ecco, il rimedio per provare a evitare che ripetano episodi del genere è stato imporre al giocatore un po' troppo distratto di tenere sempre il suo cellulare acceso e accanto a lui.

Un po' per poterne monitorare i movimenti (ormai con i sistemi di localizzazione è semplicissimo), un po' per poterlo avvertire preventivamente e ricordargli quotidianamente orari degli allenamenti. Basterà al Barcellona per far sbocciare una volta per tutte il talento di Ousmane Dembélé?