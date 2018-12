L'allenatore dopo l'eliminazione dalla Champions League vuole essere protagonista su tre fronti. Adesso chiede una prova di orgoglio dai suoi uomini e sogna la sfida con Sarri.

un'ora fa di Luigi Ciamburro

Dopo la sconfitta di martedì contro il Liverpool, costata l'eliminazione dalla Champions League, il Napoli di Carlo Ancelotti deve dimostrare di aver smaltito la delusione con una prova di forza a Cagliari, dove si giocherà la 16esima partita di Serie A. Gli azzurri non possono permettersi nessun calo psicologico onde evitare di perdere il treno tricolore, con la Juventus a +8 e un organico che lascia poco spazio ai passi falsi.

La batosta di Anfield deve servire a dare maggiore certezza sul potenziale del Napoli, una squadra in grado di giocarsela con chiunque e che potrebbe recitare un ruolo da protagonista in Europa League. Carlo Ancelotti adesso vuole una squadra attivamente impegnata su tutti i fronti, in campo europeo, in campionato, in Coppa Italia, senza nulla attendersi dal mercato di riparazione invernale. I veri acquisti sono i recuperi di Ghoulam e Verdi, quest'ultimo sarà riconvocato nel prossimo turno.

La trasferta di Cagliari sarà un banco di prova soprattutto psicologico, per tastare la maturità di una squadra che è riuscita a fare la voce grossa in un girone Champions di ferro, dove il passaggio agli ottavi è mancato solo per un soffio. Ma questa è storia passata, adesso gli azzurri hanno l'obbligo di guardare avanti e domani l'unica parola d'ordine sarà vincere.

Carlo Ancelotti: "Faremo di tutto per arrivare in finale"

Nella conferenza stampa alla vigilia del match in terra sarda, le domande per mister Carlo Ancelotti sono rivolte in gran parte sull'impegno europeo passato e futuro, tra Champions ed Europa League. Nell'ambiente azzurro c'è fame di traguardi ambiziosi e lo stop di Anfield ha smorzato un po' gli entusiasmi tra i tifosi, ma con tanta voglia di ripartire.

La reazione è stata molto positiva, c'è stata la delusione, ma anche la consapevolezza che nonostante la sconfitta nulla è cambiato per quanto riguarda le nostre ambizioni e i progetti futuri. Anche a livello societario c'è stata una gestione ottima della situazione, raramente capita che in un momento così la società mantenga questo equilibrio.

In estate nessuno avrebbe scommesso su una squadra così competitiva a livello europeo, invece i partenopei hanno fatto tremare due club blasonati come il Liverpool e il PSG. Questo deve fare ben sperare in vista dell'impegno di Europa League che inizierà a metà febbraio.

Il Napoli fino ad oggi ha fatto dei buoni risultati, c'è stata l'eliminazione dalla Champions, ma sapevamo prima le difficoltà. La squadra ha dimostrato di essere competitiva con le più grandi squadre d'Europa e c'è consapevolezza da parte di tutti. L'Europa League è meno importante della Champions, ma a vincere le ultime due edizioni sono state due squadre al top, il Manchester United e l'Atletico Madrid. Saremo protagonisti in tutte le competizioni e questo girone di ferro mi ha dato la consapevolezza che lo saremo... Favoriti o no non importa molto, ma di sicuro siamo competitivi. Poi starà a noi determinare il nostro cammino, di certo la consideriamo importante, come la Coppa Italia.

Sarebbe bellissimo affrontare Sarri

Napoli è una città che vive di calcio e di sogni. E sul proprio cammino potrebbe trovare il Chelsea di Sarri, in un big match che già fa ribollire di ricordi ed emozioni.

Mi darebbe molto gusto una finale, se poi fosse con il Chelsea aumenterebbe ancora di più l'empatia, sarebbe contento anche Sarri. Napoli-Chelsea sarebbe bellissimo per me. Sarà dura, ma metteremo tutte le nostre energie per arrivarci.

Adesso però mente, gambe e cuore devono essere rivolti alla Serie A, a cominciare dall'impegno contro il Cagliari di domenica alle 18:00. L'obiettivo è provare a limare qualche punto alla capolista Juventus.

Tutte le giornate ci danno l'opportunità di accorciare o alla Juventus di allungare. Il nostro obiettivo è di accorciare e tenere duro. Se loro dovessero perdere noi dobbiamo essere pronti... A noi piace essere competitivi, questa è una squadra giovane e il futuro è roseo, con piccoli accorgimenti si può migliorare. Non so se vinceremo quest'anno, ma in breve tempo questa squadra vincerà qualcosa.

Indisponibili solo Mario Rui e Verdi, Ghoulam potrebbe giocare dal 1', in porta potrebbe ritornare Meret, ma la priorità è ritrovare i gol di Callejon che quest'anno sembra ancora troppo opaco nella conclusione finale.