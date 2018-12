Il rapporto fra il vincitore del talent e il manager del Chelsea risale a quando il secondo allenava il Napoli. "Non mollare", l'incitamento del tecnico.

0 condivisioni

2 ore fa di Alberto Casella

Forse non tutti quelli che lo hanno applaudito davanti ai teleschermi lo conoscono come il menestrello ufficiale del Partito Sarrista. Sì, perché che Marco Anastasio, fresco vincitore di X Factor 12, fosse tifoso del Napoli era chiaro a tutti, meno conosciuto, forse, il resto.

Più o meno un anno fa, il cantante di Meta di Sorrento, allora nei panni del rapper Nasta, aveva composto un brano dedicato a Maurizio Sarri, che in quel periodo allenava ancora il Napoli. Un inno all'anticonformismo dell'uomo in tuta e al suo modello di bel gioco che aveva fatto del tecnico il riferimento spirituale ed etico di 'Sarrismo – Gioia e Rivoluzione', pagina Facebook di satira politico-calcistica. Questo il ritornello del suo pezzo, intitolato 'Come Maurizio Sarri':

Lo faccio per passione, come Maurizio Sarri. Niente giacca e cravatta, come Maurizio Sarri. Sto con la barba sfatta, come Maurizio Sarri. Hasta la Revolucion, come Maurizio Sarri.

twitter Anastasio mentre guarda il video di Sarri

X Factor: Sarri manda un video ad Anastasio

A Napoli il pezzo si era diffuso rapidamente e naturalmente era arrivato anche alle orecchie di Maurizio Sarri che aveva invitato Marco Anastasio, aka Nasta, a Castelvolturno, quartier generale della società partenopea. Qui il tecnico toscano aveva addirittura autografato una sigaretta al giovane artista che al Mattino aveva svelato:

La custodirò gelosamente. Sarri ha apprezzato il mio lavoro musicale e devo dire che è davvero spontaneo come lo vediamo in TV. Prima di andare via l’ho ringraziato a nome dei tifosi per quello che sta facendo per il Napoli.

ANASTASIO DI X-FACTOR 👍👍 Caro Marco, a marzo scorso ti ho fatto conoscere il tuo mito Maurizio Sarri ora, stasera in finale a XFactor, fammi conoscere TU la TUA VITTORIA ✌️👍 pic.twitter.com/1TsO8cMXjf — Gaetano Mastellone (@gmastellone) December 13, 2018

Un incontro che il "leader del Partito Sarrista" non aveva dimenticato e, quando ha saputo che Anastasio era in finale a X Factor, ha voluto fargli avere il suo sostegno tramite un breve video:

Ciao Marco, continua così perché stai andando alla grande. Non mollare. Ciao grande!

twitter Maurizio Sarri nel video di sostegno inviato ad Anastasio

Una spinta in più per il 21enne Anastasio, quella arrivata da Londra dal suo idolo - ovviamente in tuta, anche se stavolta quella del Chelsea - per centrare quel successo prestigioso e tanto cercato.