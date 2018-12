Cancelo dovrebbe quindi tornare per la 20esima giornata di Serie A in programma il 20 gennaio 2019, quando la Juventus affronterà il Chievo all'Allianz Stadium.

Gli si è bloccato il ginocchio questa mattina e ha rimediato un problema - ha dichiarato Allegri - al menisco mediale interno. Verrà operato stasera o domani e sarà a disposizione dopo la sosta. Anche Cuadrado ha un problema al ginocchio e vedremo se rientrerà con la squadra o se anche per lui ci sarà bisogno di un intervento. Le notizie positive vengono da Emre Can che tornerà a disposizione. Anche Spinazzola sta bene

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK