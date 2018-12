Nella storia la Juve è sempre stata superiore al Torino, tranne che nel periodo di Mazzola e compagni. Ma i granata hanno spesso ribaltato il pronostico vincendo o pareggiando in maniera del tutto inaspettata.

14 dic 2018 di Jvan Sica

Sabato in Serie A si disputerà uno dei derby più squilibrati della storia delle sfide sotto la Mole. La Juventus di Allegri, nonostante in Champions League contro lo Young Boys abbia fatto una brutta prova, è un carrarmato che in Italia non sembra voler fermarsi. Il Torino ha momenti di grande intensità, soprattutto quando Belotti è in palla, ma pensare che il Toro attuale possa infastidire una Juventus in forma e desiderosa di riprendersi dalla sconfitta in Svizzera, sembra molto difficile.

Lo stesso Cairo in questa settimana ha più volte affermato che la sua squadra farà di tutto per fermare il treno bianconero ma allo stesso tempo ha tenuto a sottolineare come nessuna squadra italiana fino ad oggi ha capito come venire a capo di un rompicapo così complesso. Le armi nelle mani di Mazzarri sono una difesa che sta scoprendo la costanza di rendimento di Izzo, un centrocampo di grande corsa e fisico con Rincon e Meitè e un attacco in cui deve girare Belotti al massimo per essere pericoloso.

Ma i granata non possono partire battuti, non solo perché sono una buon squadra che ci metterà la solita grinta torinista nell’affrontare la Juventus, ma anche perché c’è una lunga tradizione di ribaltamento del pronostico che ha visto il Torino, sempre inferiore ai cugini juventini tranne per gli anni del Grande Torino, andare oltre i propri limiti. Grazie a tutto quello che pubblico, squadra e ambiente del Toro riescono a mettere in campo per 90 minuti, ogni derby della Mole è una partita tutto da giocare.

Serie A, da Combin a Ferrante: le 5 grandi imprese del Torino contro la Juventus

Il derby del dolore per ricordare Meroni

Domenica 15 ottobre 1967, dopo aver battuto la Sampdoria per 4-2 con tripletta di uno scatenato Nestor Combin, Fabbri dà una giornata libera per tutti. Il grande ispiratore di quella squadra, Gigi Meroni, quella sera stessa è con Poletti e le rispettive compagne a godersi questa serata di relax, quando cerca di passare la strada e viene investito da un giovane che vuole imitarlo in tutto, Attilio Romero, che dopo molti anni diventerà presidente del Torino.

La domenica successiva i calciatori del Toro, completamente distrutti per l’accaduto, scendono in campo per il derby e all’inizio sembrano in un altro mondo. Ma bastano pochissimi minuti, soltanto tre, e il centravanti francese Combin, grande amico di Meroni, segna il primo gol. Ne segnerà altri due, di pura rabbia, mentre il quarto lo segna il ragazzo che indossa la maglia numero 7, quella della farfalla granata, Alberto Carelli. Tutto il dolore per la perdita del proprio campione quel giorno divenne forza per battere i bianconeri.

La vittoria che aprì le porte allo scudetto 1975-76

Nella stagione 1975-76 la corsa verso lo scudetto in Serie A si era fin dall’inizio focalizzata sulla stracittadina torinese. La Juventus era quella solida e cinica di Trapattoni, contro aveva il Torino di Radice, uno dei pochi allenatori che aveva portato in Italia alcune delle idee del calcio olandese. A poche partite dalla fine di un campionato a 16 squadre, la Juve arrivò ad avere 5 punti di vantaggio sui granata e non sembravano esserci molte speranze. La domenica precedente la Juve perse a Cesena e si giocò il derby di ritorno del 28 marzo 1976 con 3 punti di vantaggio.

Il Toro giocò una grande gara, su un ritmo che la Juventus non riusciva a tenere e con una fase pressing che presagiva orizzonti futuri che rivedremo poi solo più in là. Claudio Sala fece una partita meravigliosa, una di quelle in cui riusciva ad annullare ogni contromossa avversaria, e i due gemelli del gol, Pulici e Graziani, ebbero un impatto fisico irresistibile. Il Toro vinse 2-1, anche se dopo il risultato fu corretto con un 2-0 per il Torino per un petardo che colpì Castellini alla fine del primo tempo. Quella partita creò l’abbrivio giusto per superare gli avversari e far vincere al Torino uno scudetto dopo 27 anni.

La rimonta più folle nella storia dei derby della Mole

Il 27 marzo 1983 il derby sembra davvero non avere storia. La Juventus è una squadra incredibile, con sei campioni del mondo, Zoff, Gentile, Cabrini, Scirea, Tardelli e Paolo Rossi, a cui si aggiungono Roberto Bettega, che non è andato in Spagna ai Mondiali solo perché infortunato, Michel Platini, il calciatore che sta per diventare il migliore del mondo, e Zbigniew Boniek, trascinatore della squadra terza ai Mondiali un anno prima.

Il Torino invece in quel momento era una squadra che diceva piano piano addio a tutti i grandi calciatori della seconda metà degli anni ’70 ed era davvero poca cosa. Lo squilibrio si dimostrò in maniera drammatica nella prima ora di gioco con la Juve che andò in vantaggio di due gol. Poi dal 71’ al 74’ accadde qualcosa di folle. Tre gol del Toro, segnati da un buon calciatore come Dossena e due “operai” specializzati come Bonesso e Torrisi. Il Toro vinse 3-2 il derby più folle della storia.

La doppietta di Rizzi-gol batte la prima Juve di Lippi

La settimana prima del derby del 25 gennaio 1995 la Juventus del nuovo allenatore Marcello Lippi aveva finalmente rotto un tabù. Dopo anni e anni di scoppole, aveva battuto il Milan di Capello con gol di Roberto Baggio e si ergeva come la nuova forza dominante di quel campionato di Serie A. La settimana successiva cera il derby e una squadra in grande forma, con Vialli, Del Piero, Ravanelli nel tridente, era la favorita d’obbligo.

Come spesso accade nel derby della Mole è un protagonista non atteso ad esaltarsi. In questa partita è Ruggero Rizzitelli, centravanti del Torino a diventare il protagonista assoluto della partita. Segna dopo 6 minuti, con Vialli che pareggia dopo solo due minuti. Sempre Rizzitelli sbaglia un’occasione ghiotta davanti a Peruzzi, ma al 30’ va di nuovo in gol su sponda aerea di Silenzi. Ma Vialli quella sera è in grande forma e pareggia al 45’, saltando anche Pastine. Nel secondo tempo il ritmo cala ma il Torino piazza ancora un ultimo guizzo: sempre Rizzitelli serve di tacco Angloma per il 3-2. La Juve quella stagione conquisterà la Serie A e la Coppa Italia, ma perderà anche il derby di ritorno con un’altra doppietta di Rizzi-gol.



Il Ferrante-show e la buca di Maspero

Nella seconda metà degli anni ’90 la distanza fra il Torino, che iniziava in quegli anni un calvario societario che lo ha portato anche in Serie B, e la Juve della triade Moggi, Bettega e Giraudo cresceva sempre di più. Nel derby del 14 ottobre 2001 da una parte c’è Buffon, Thuram, Nedved, Trezeguet e Del Piero, mentre dall’altra ci sono Delli Carri, Mezzano, Asta e Osmanovski. Le differenze erano evidenti.

In 25 minuti la Juve va in vantaggio di tre gol in maniera abbastanza semplice, grazie ad una doppietta di Del Piero e un gol di Tudor. Ma c’è un calciatore nel Torino che non faceva parte della squadra titolare e per fortuna Camolese lo mette dentro ad inizio ripresa. Quel calciatore è Marco Ferrante, onesto centravanti, che però quando guardava bianconero diventava un altro. Il Torino riesce a pareggiare con gol di Lucarelli, Ferrante e Maspero, ma all’87’ la Juve ha un rigore per un contrasto fra Delli Carri e Tudor. Maspero scava una buca sul dischetto mentre i suoi compagni protestano e Salas spara il penalty alle stelle. Alla fine non è una vittoria torinista ma un pareggio incredibile che ancora oggi tutti i granata ricordano.