Un capitano vero. Giorgio Chiellini si sta meritando i gradi di leader della Juventus ogni giorno di più. E proprio lui ha rilasciato una lunga intervista a DAZN in cui ha affrontato diversi argomenti tra cui Mauro Icardi, attaccante e capitano dell'Inter:

In area Icardi è il secondo miglior giocatore che mi sia capitato di marcare, è uno che ti disintegra mentalmente. Il primo, per fortuna, da quest’anno gioca insieme a me

Su Del Piero ha raccontato:

Avevo solo 21 anni quando mi ha accolto a Torino, inizialmente mi sentivo a disagio in mezzo a tanti campioni. Lui però mi ha sempre fatto sentire parte del gruppo nonostante avessi interessi completamente diversi. Ora io sto facendo con i nuovi quello che fece lui con me. Io come Scirea? Mi rende orgoglioso essere accostato a lui, ovviamente non per lo stile di gioco ma per i valori che porto avanti. Quelle scritte a Firenze non erano contro di lui ma erano frutto di odio verso il club. Purtroppo il calcio è una valvola di sfogo, speriamo che piano piano si riesca a educare al tifo positivo e non all’odio verso gli altri

Su Buffon:

Con lui ho condiviso tutto, tra Nazionale e Juve abbiamo trascorso fianco a fianco 300 giorni l’anno. Gli invidio la capacità di toccare le corde giuste in quei momenti della stagione in cui il capitano deve compattare il gruppo. E Gigi riusciva ad arrivarti dentro

Sul pareggio contro il Genoa, unico mancato successo fino ad ora nel campionato della Juventus:

Sono due punti regalati, con tutto il rispetto. Ma è successo altre volte di arrivare nel finale di partita sull’1-0 e quasi sempre l’episodio ci ha detto bene, anche grazie al nostro atteggiamento. Può però succedere quello che è successo col Manchester United e così finisci per pagare il conto

Infine sul derby col Torino in programma domani alle 20.30 allo Stadio Olimpico Grande Torino: