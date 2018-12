Il Milan viene sconfitto 3-1 in casa dell'Olympiakos e viene clamorosamente eliminato nella fase a gironi dell'Europa League.

3 ore fa di Daniele Minuti

Dopo la chiusura della fase a gironi di Champions League, ieri è terminata anche quella dell'Europa Leagu e i risultati negativi di ieri sera per Milan e Lazio chiudono una tre giorni da incubo per le squadre italiane, argomento principale della rassegna stampa sportiva di oggi. I biancocelesti si sono fatti rimontare in casa dall'Eintracht di Francoforte che è uscito vittorioso dallo stadio Olimpico per 2-1, anche se la squadra di Inzaghi era già qualificata ai sedicesimi e senza possibilità di raggiungere i tedeschi al primo posto nel girone. Peggio è andata ai rossoneri che sono stati sconfitti 3-1 dall'Olympiakos e sono stati eliminati dalla squadra greca, andata sul 2-0 prima del gol di Zapata che avrebbe regalato la qualificazione ai rossoneri. Un rigore molto dubbio però ha permesso ai padroni di casa di ritrovare il doppio vantaggio e salire al secondo posto condannando i ragazzi allenati da Gattuso. Nella rassegna stampa di venerdì 14 dicembre trova spazio anche l'ufficialità dell'arrivo di Beppe Marotta all'Inter: l'ormai ex dirigente della Juventus sta già progettando le sue prime mosse da amministratore delegato dell'area sport per il club rossonero e i suoi grandi obiettivi sarebbero Luka Modric, Barella ma soprattutto riunirsi con Antonio Conte che potrebbe tornare in Serie A e allenare a Milano.

Passando ai giornali sportivi spagnoli, si parla molto di calciomercato e in particolare del Barcellona che da tempo sta guardando in casa dell'Ajax perché molto interessato ai giovani talenti dei Lancieri de Jong e de Ligt.

Secondo i quotidiani sportivi catalani come il Mundo Deportivo o Sport, i campioni di Spagna in carica potrebbero tentare un assalto per il difensore centrale già durante la finestra di mercato invernale mentre per il centrocampista (voluto anche da Bayern Monaco e Manchester City) si preannuncia una vera e propria asta nella sessione estiva. In casa del Real Madrid invece si dà ormai per partente Isco.

