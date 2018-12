Il 15 dicembre prende il via il Mondiale di Formula E 2019. Tappa a Roma il 15 aprile, gran finale a New York il 13-14 luglio. 11 team e 22 piloti per dare l'assalto al titolo iridato nelle mani di Jean-Eric Vergne,

Luigi Ciamburro

La quinta stagione di Formula E sta per prendere il via con il primo round in Arabia Saudita del 15 dicembre, a Ad Diriyah, unica corsa stagionale del 2018, prima dei due appuntamenti di gennaio a Marrakech, in Marocco, in programma il 12, e quello di Santiago, in Cile, il 26. Team e piloti resteranno poi in Sud America per l’e-prix di Città del Messico del 16 febbraio.

Le undici scuderie e i ventidue piloti emigreranno successivamente in Cina per un doppio appuntamento che metterà a dura prova il lavoro degli addetti ai lavori della Formula E: il 10 marzo sarà il porto di Hong Kong a fare da scenario, due settimane dopo ci si sposterà a Sanya. Da aprile a giugno il campionato si svolgerà in Europa con cinque appuntamenti, a cominciare dall'e-prix di Roma del 13 aprile, confermato dopo il grande successo della scorsa stagione, quando il circus elettrico ha attirato migliaia di appassionati nella zona dell'Eur. Il 27 aprile sarà la volta di Parigi intorno allo splendido complesso di Les Invalides.

Due gli appuntamenti di maggio: il 10 a Monaco, in uno degli appuntamenti più attesi del calendario, il 25 a Berlino, nell'aeroporto di Tempelhof. Il 22 giugno 2019 la Formula E debutterà in Svizzera che subentra alla città di Zurigo, prima del gran finale a New York con la doppia manche nel porto di Brooklyn previste il 13 e il 14 luglio.

Formula E, tutte le novità della stagione 2018/2019

L'obiettivo sarà strappare il titolo al campione in carica Jean-Eric Vergne e quello costruttori all'Audi Sport ABT. La principale novità di questa quinta edizione sarà il design delle monoposto che rappresenta un netto cambiamento rispetto al passato, con un maggiorato diffusore al posteriore e la copertura delle ruote anteriori, simile a quella dei prototipi LMP1 del WEC. Fa il suo debutto anche l'halo, la protezione adottata anche in Formula 1 dal 2018, mentre le batterie saranno fornite da McLaren Applied Technologies in grado di garantire l'autonomia per tutta la corsa. Aumenta anche la potenza delle nuove monoposto di Formula E, in grado di sviluppare 50 kW in più, per un totale di 250 kW, una velocità di punta che toccherà i 280 km/h e l'accelerazione 0 – 100 km/h in 2,8 secondi.

Per quanto concerne la durata della corsa, a partire da questa stagione sarà di 45 minuti più un giro. Ma novità importanti si registrano anche in griglia: ci saranno Audi, BMW, DS, Jaguar, Mahindra e Nissan (quest'ultima sostituisce Renault), mentre nella lista dei piloti da segnalare il debutto nel Circus elettrico dell'ex pilota Ferrari Felipe Massa che farà coppia con Edoardo Mortara in Venturi, oltre alla presenza di Stoffel Vandoorne che affiancherà in HWA Gary Paffett, campione DTM 2018. Tra gli altri non possiamo dimenticare Lucas di Grassi, campione del mondo di Formula E nella stagione 2016/2017, Sébastien Buemi, in forza alla Nissan, e Nelson Piquet Junior, della Jaguar.

I biglietti per la gara di Roma sono già in vendita al prezzo di 40 euro per l'intero standard e di 60 euro per il biglietto Premium, che garantisce l'accesso a tribune con visibilità migliore. A trasmettere le gare in diretta in Italia sarà ancora Mediaset. Nessuna novità per il sistema di punteggio: il vincitore incassa 25 punti, 18 il secondo, 15 il terzo, 12 il quarto, 10 il quinto, 8 il sesto, 6 il settimo, 4 l'ottavo, 2 al nono, 1 al decimo. Extra di tre punti per chi fa la pole position e di un punto a chi fa il giro veloce in gara.

Here’s how to watch the 2018 SAUDIA #AdDiriyahEPrix - can’t find your country? Check this out >> https://t.co/JiVSrCbX5V #ABBFormulaE pic.twitter.com/Wi553LuNbT — ABB Formula E (@FIAFormulaE) December 13, 2018

Formula E 2018/2019: team iscritti e piloti

Audi Sport ABT Schaeffler (Lucas Di Grassi e Daniel Abt)

BMW i Andretti Motorsport (Alexandre Sims e Antonio Felix Da Costa)

Geox Dragon (José Maria López e Maximilian Günther)

DS Techeetah (Jean-Eric Vergne e Andrè Lotterer)

Virgin Racing (Sam Bird e Robin Frijns)

HWA (Stoffel Vandoorne e Gary Paffett)

Mahindra Racing (Jérôme D'Ambrosio e Felix Rosenqvist)

NIO Formula E Team (Tom Dillmann e Oliver Turvey)

Nissan e.dams (Sébastien Buemi e Alexander Albon)

Panasonic Jaguar Racing (Nelson Picquet Jr. e Mitch Evans)

Venturi Formula E Team (Felipe Massa ed Edoardo Mortara)

Formula E, il calendario della stagione 2018/2019