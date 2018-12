Il Milan cade in Grecia in casa dell'Olympiacos ed è fuori, cade anche la Lazio comunque già qualificata: ai 16esimi l'Italia avrà 3 squadre. Eliminate anche Rangers e Lipsia, sorpresa Krasnodar.

un'ora fa di Simone Cola

Sembra passato un secolo da quando il calcio italiano celebrava, sulla scia di 4 vittorie in 4 partite di Champions League, la sua presunta rinascita: erano i primi giorni di ottobre e niente lasciava presagire l'esito disastroso con cui le nostre squadre avrebbero concluso i gironi della massima competizione continentale a cui è seguito, l'indomani, il doloroso ultimo atto di un Europa League che ai sedicesimi di finale non vedrà la presenza del Milan.

Chiamati a strappare almeno un pareggio in casa dell'Olympiacos, necessario per mantenere almeno il secondo posto nel gruppo F, i rossoneri avrebbero potuto persino perdere di misura o anche con due gol di scarto a patto di realizzarne almeno due: è finita 3-1, con la rete decisiva per l'eliminazione degli uomini di Gattuso arrivata su un contestatissimo rigore per i greci siglato da Fortounis. Il Milan saluta così prematuramente quell'Europa League a lungo inseguita tra campo e tribunali.

Tra le 32 squadre che i prossimi 14 e 21 febbraio si giocheranno i 16esimi di finale della seconda competizione UEFA, torneo comunque importante per accrescere il prestigio tanto dei club quanto dei rispettivi movimenti, l'Italia avrà 3 rappresentanti: Inter e Napoli, retrocesse dolorosamente dalla Champions, e la Lazio che in una partita in casa che poteva servire a ridarle smalto cade contro l'Eintracht facendosi rimontare il gol del vantaggio firmato da Correa a 25 minuti dalla fine.

Europa League, tutti i verdetti dell'ultima giornata

I biancocelesti di Simone Inzaghi erano già qualificati e troppo lontani dai tedeschi, ma l'1-2 patito all'Olimpico certo non è un buon segnale per una squadra a cui manca brillantezza e che supera il girone anche per le pessime prestazioni inanellate dall'Olympique Marsiglia, capace di conquistare appena un punto in 6 gare e ribaltato in casa persino dall'Apollon. A metà febbraio sarà necessario dare molto di più per andare avanti, a maggior ragione per le insidie che può rappresentare un sorteggio che vede Immobile e compagni in seconda fascia.

Molto meglio i tedeschi, che al sorteggio dei 16esimi si presenteranno come teste di serie insieme alle "aspirine" del Bayer Leverkusen, che superano con un netto 5-1 in trasferta l'AEK Larnaca e chiudono davanti allo Zurigo. La Germania saluta il Lipsia, che non approfitta del favore dei "cugini Red Bull" del Salisburgo - capaci di superare il Celtic a Glasgow - facendosi fermare in casa dai norvegesi del Rosenborg. Nell'altro scontro tra Austria e Scozia previsto in giornata il Rapid Vienna supera i Rangers e mantiene il secondo posto nel gruppo G alle spalle del Villarreal.

Fuori malamente Olympique Marsiglia e Bordeaux, il calcio francese si consola con il Rennes che in casa all'ultima giornata stende l'Astana 2-0 con una doppietta del senegalese Ismaila Sarr e sorpassa proprio i kazaki nella corsa al secondo posto nel gruppo K alle spalle della Dinamo Kiev già qualificata e sconfitta in casa dal fanalino di coda Jablonec. Nel gruppo L non riesce l'impresa agli ungheresi del MOL Vidi, che si portano in vantaggio 2-1 sul Chelsea con la rete dell'ex-comparsa alla Roma Loic Nego ma si fanno raggiungere da Giroud mentre il BATE Borisov vince facile in casa del PAOK.

Passa con un bel po' di fortuna il Krasnodar: i russi, autori comunque di uno splendido girone chiuso a 12 punti, vengono facilmente superati 3-0 in casa dal Siviglia e devono ringraziare i turchi dell'Akhisar, che conquistano il loro primo punto all'ultima giornata bloccando sullo 0-0 lo Standard Liegi, che in caso di vittoria con gol (l'Akhisar ne aveva subiti ben 14 nelle prime 5 giornate) si sarebbe preso il secondo posto. Tra le 24 squadre qualificate ai 16esimi di Europa League menzione d'onore per Salisburgo e Eintracht, avanti a punteggio pieno con 6 vittorie su 6 gare.

La classifica di tutti i gironi

Gruppo A

Bayer Leverkusen 13 Zurigo 10 AEK Larnaca 5 Ludogorets 4

Gruppo B

Salisburgo 18 Celtic 9 RB Lipsia 7 Rosenborg 1

Gruppo C

Zenit 11 Slavia Praga 10 Bordeaux 7 Copenhagen 5

Gruppo D

Dinamo Zagabria 14 Fenerbahce 8 Spartak Trnava 7 Anderlecht 3

Gruppo E

Arsenal 16 Sporting Lisbona 13 Vorskla 3 Qarabaq 3

Gruppo F

Real Betis 12 Olympiacos 10 Milan 10 Dudelange 1

Gruppo G

Villarreal 10 Rapid Vienna 10 Rangers 6 Spartak Mosca 5

Gruppo H

Eintracht 18 Lazio 9 Apollon 7 Olympique Marsiglia 1

Gruppo I

Genk 11 Malmoe 9 Besiktas 7 Sarpsborg 5

Gruppo J

Siviglia 12 Krasnodar 12 Standard Liegi 10 Akhisar 1

Gruppo K

Dinamo Kiev 11 Rennes 9 Astana 8 Jablonec 5

Gruppo L

Chelsea 16 BATE Borisov 9 MOL Vidi 7 PAOK 3

Superano il turno le prime due di ogni gruppo.

Le 32 qualificate ai 16esimi e le rispettive fasce

Alle 24 squadre qualificate dai gruppi appena conclusi si aggiungono le 8 squadre arrivate terze nei gironi della Champions League: le 32 squadre rimaste in lizza per vincere l'Europa League sono suddivise in due fasce per i sorteggi che andranno in scena lunedì 17 dicembre a Nyon e che stabiliranno il programma dei 16esimi di finale. Saranno vietati per sorteggio i derby tra squadre dello stesso Paese e per la Lazio in seconda fascia i pericoli non mancano.

Prima fascia

Arsenal

Bayer Leverkusen

Benfica

Betis

Chelsea

Dinamo Kiev

Dinamo Zagabria

Eintracht

Genk

Inter

Napoli

Salisburgo

Siviglia

Valencia

Villarreal

Zenit

