L'attaccante portoghese ha segnato solo un gol nella fase a gironi. Lionel Messi è il favorito a 2,75, segue Robert Lewandowski a quota 3,00.

2 ore fa di Elmar Bergonzini

Per ora non incantando. Almeno in Champions League, che però è il suo habitat naturale. Cristiano Ronaldo ha finito la fase a gironi con un solo gol all'attivo. Poco, pochissimo se consideriamo che l'anno scorso a questo punto della competizione era già a quota 9. Era dal 2008/09 che non segnava così poco prima della fase a eliminazione diretta.

Non un caso se per i bookmaker ben 5 giocatori hanno più probabilità di lui di diventare capocannoniere di questa Champions League. La quota di Cristiano Ronaldo è schizzata a 20,00: a novembre, dopo le prime quattro giornate, si poteva giocare a 10,00, a inizio stagione a 6,00. Segno che di partita in partita le agenzie di scommesse hanno riposto meno fiducia in lui.

Stando a quanto riportato da Agimeg il grande favorito per la conquista del titolo di capocannoniere è Lionel Messi, attualmente secondo con 6 centri. L'argentino è in lavagna a 2,75. Eliminati Icardi (che era a 4 centri con l'Inter) e Kramaric (Hoffenheim, 5 centri), dopo la Pulce l'attaccante con la quota più bassa (3,00 per l'esattezza) è Lewandowski, che con 8 centri è attualmente primo in classica.

Getty Images Cristiano Ronaldo si dispera dopo un gol sbagliato in Champions League

Champions League, quote classifica maratori

Messi è il favorito, Cristiano Ronaldo insegue a fatica. Interessanti le quote dell'attaccante della Roma Edin Dzeko, di quello della Juventus Paulo Dybala e del brasiliano del PSG Neymar, tutti arrivati a 5 gol. I primi due sono bancati a 15,00 a testa, l'ultimo a 10,00.

Alla stessa quota di Ronaldo (vale a dire 20,00) c'è invece Antoine Griezmann, che di gol ne ha però segnati tre in più rispetto al portoghese (quindi 4). Si crede poco in Salah, che con la rete realizzata al Napoli è arrivato a 3 centri stagionali in Champions League. L'opzione che sia lui a vincere la classifica marcatori è offerta a 25,00. A 30,00 ci sono Cavani (2 gol) e Mbappé (3). Quel che è certo è che per Ronaldo diventare re dei cannonieri come fatto nelle ultime 3 edizioni (quattro anni fa arrivò a pari merito con Messi) non sarà facile. Anche per questo, per ora, è una delusione. Di seguito le quote sul capocannoniere: