I Red Devils vogliono rispondere al Liverpool dopo l'acquisto faraonico e azzeccato di Van Dijk. Ma non è l'unico difensore sul taccuino di Mourinho.

3 ore fa di Antonio Gargano

Ventisei gol incassati in Premier League, peggior difesa delle prime 12 squadre insieme al Bournemouth e qualificazione agli ottavi di Champions League senza entusiasmare, eccezion fatta per gli ultimi 5 minuti all'Allianz Stadium contro la Juventus. Il Manchester United sembra voler correre ai ripari per la seconda parte di stagione, puntando Kalidou Koulibaly nell'imminente finestra di calciomercato.

Sul piatto del Napoli, i Red Devils sarebbero pronti ad offrire ben 100 milioni di sterline. Nessun affare del calciomercato di gennaio è stato concluso a queste cifre: il difensore senegalese batterebbe il record per l'affare più costoso della sessione invernale, nonché del difensore con il prezzo d'acquisto più alto di sempre.

Un'operazione del genere è una chiara risposta al Liverpool, che proprio un anno fa acquistò Virgil van Dijk dal Southampton per 75 milioni di sterline. Ancora adesso, il capitano della Nazionale olandese detiene i due record che diventerebbero di Koulibaly se Manchester United e soprattutto Napoli dovessero portare a termine la trattativa.

Calciomercato Napoli, Manchester United su Koulibaly

Tuttavia, non è detto che il Manchester United risponda positivamente ai desideri di Mourinho. Ad indicare il difensore del Napoli al manager portoghese è stato Javier Ribalta, ex scout dei Red Devils, già durante la scorsa sessione di calciomercato. Ed Woodward, proprietario del club, potrebbe non autorizzare alcuna spesa per gennaio, lasciando la squadra invariata fino al termine della stagione.

Le strategie di Mourinho

Koulibaly è in cima alla lista dello Special One, che sta progettando l'upgrade della difesa lasciando partire Rojo e Bailly. Per sostituirli, oltre al centrale senegalese, Mourinho avrebbe pensato ad un ventaglio di 5 opzioni: Alderweireld dal Tottenham, Maguire dal Leicester, Skriniar e Romagnoli da Inter e Milan, Boateng dal Bayern Monaco.

Esattamente come l'eventuale trattativa con il Napoli, anche queste operazioni presuppongono una spesa non indifferente. Rimane il dubbio sul verdetto della dirigenza del Manchester United, ma soprattutto sull'effettiva permanenza dello stesso Mourinho sulla panchina di Old Trafford anche per la stagione 2019/2020.