L'infortunio di Mendy preoccupa i Citizens che hanno messo nel mirino il terzino del Leicester: per lui pronta un'offerta da 55 milioni di euro

8 ore fa di Daniele Minuti

Con qualche patema in più rispetto a quanto pronosticato ad agosto, il Manchester City ha passato il suo girone di Champions League e si è qualificato agli ottavi di finale da primo nel suo gruppo. In un'annata in cui l'Europa è un obiettivo concreto e la lotta in Premier League sembra più ardua per la concorrenza del Liverpool, i Citizens stanno già pensando a come rinforzare la rosa durante il calciomercato di gennaio.

Uno dei problemi della squadra allenata da Guardiola è quello legato alle condizioni fisiche di Benjamin Mendy, anche quest'anno tormentato dagli infortuni e fuori per via di un nuovo problema al ginocchio.

La tenuta del terzino che in estate a vinto i Mondiali in Russia con la sua Francia continua a essere un incognita, motivo per cui il Manchester City starebbe pensando di sostituirlo sul calciomercato con uno dei giovani più interessanti di tutto il campionato inglese: Ben Chilwell.

Calciomercato Manchester City: pronti 55 milioni per Chilwell

Secondo il Guardian, i Citizens avrebbero da tempo messo nel mirino il terzino sinistro del Leicester e dell'Inghilterra che in questa stagione ha giocato tutte le partite di Premier senza essere mai sostituito. La sua crescita esponenziale è stata notata anche dal commissario tecnico Gary Neville che sta puntando su di lui come titolare in Nazionale da dopo la coppa del mondo.

Il classe '96, che fa parte della rosa del Leicester già dai tempi di Ranieri (anche se non scese mai in campo in campionato nell'annata dell'impresa delle Foxes), ha ormai gli occhi di tutte le big europee addosso e i campioni d'Inghilterra sono in prima linea.

La richiesta per il cartellino di Chilwell sarebbe vertiginosa (almeno 55 milioni di euro) ma il Manchester City sarebbe pronto a spenderla già nella sessione di calciomercato invernale per colmare la falla sulla fascia sinistra lasciata da Mendy e assicurarsi uno dei giocatori più promettenti di tutto il campionato inglese.