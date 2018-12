Il brasiliano ha lasciato l'Italia nel febbraio del 2017, ora potrebbe accettare l'offerta dei gialloblù: può arrivare in prestito dall'Hebei China Fortune.

14 dic 2018 di Elmar Bergonzini

Un gradito ritorno. Un'operazione importante che nasconderebbe anche un po' di scaramanzia. Il Parma ha intenzione di riportare Hernanes in Italia durante la prossima finestra di calciomercato invernale. Il brasiliano, che in passato ha giocato anche con Lazio, Inter e Juventus, non riesce proprio a inserirsi nell'Hebei China Fortune, club cinese che lo ha preso dai bianconeri per 8 milioni di euro (più due di bonus) nel 2017.

In Cina Hernanes è infelice, già l'anno scorso è fuggito per sei mesi andando in prestito al San Paolo, il primo club della sua carriera. Lì è stato accolto come un re, ha indossato la fascia da capitano e nelle sue prime 7 partite è riuscito a segnare ben 7 gol. Poi però il club brasiliano non lo ha riscattato e lui è dovuto tornare in Cina.

Ora il calciomercato invernale si sta per aprire (durerà dal 3 al 18 gennaio) ed Hernanes cerca una nuova sistemazione. Vuole tornare a giocare in Brasile o in Italia, le due nazioni nelle quali si sente più a casa. Ad accontentarlo potrebbe essere il Parma, che in estate ha già preso Gervinho proprio dall'Hebei.

Getty Images Hernanes, qui con la maglia della Juventus, è un obiettivo di calciomercato del Parma

Il contratto di Hernanes scade fra un anno esatto (31 dicembre 2019), ma il brasiliano potrebbe terminare il proprio rapporto con il club cinese già ora se il Parma dovesse riuscire a prenderlo in prestito con diritto di riscatto. I rapporti fra le due società sono buoni e il club cinese non ha particolare bisogno di soldi, tutti fattori che facilitano evidentemente la trattativa di calciomercato.

Getty Images Hernanes in azione con la maglia della Lazio

Hernanes in Serie A ha giocato un totale di 184 partite, segnando 42 gol. La sua stagione più prolifica è stata quella del 2012-13, quando con la Lazio segnò 11 gol in 34 partite. In biancoceleste ha vinto una Coppa Italia nel 2013, prima di ripetersi con la Juventus nel 2016 (in bianconero ha vinto anche lo scudetto). Ora può tornare in Italia, il Parma vuole prenderlo. E visto quanto Gervinho si è dimostrato importante per i gialloblù, la trattativa nasconde sicuramente anche un pizzico di scaramanzia.