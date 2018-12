Il 16 volte campione mondiale ricorda la storica rivalità con Dwayne Johnson fra 2012 e 2013: "Non dovevo attaccarlo per la sua carriera da attore".

13 dic 2018 di Daniele Minuti

John Cena è sicuramente una delle superstar WWE di maggior successo del nuovo millennio. Il 16 volte campione mondiale è stato il volto della compagnia per un decennio e soltanto adesso sta cominciando a staccarsi dal ring per avvicinarsi alla carriera di attore.

Questa transizione ricorda molto quella fatta nel 2003 da un'altra stella del wrestling, quel Dwayne Johnson (meglio conosciuto come The Rock) che attualmente è uno degli attori più pagati di Hollywood e che proprio con il bostoniano ebbe un'accesa rivalità che si portò avanti per più di un anno.

Ai tempi John Cena, ormai lontano dall'essere un wrestler a tempo pieno nella WWE, fu molto critico nei confronti del lottatore di origini samoane con alcuni promo che avevano un forte senso di realismo visto il risentimento degli appassionati per l'addio di Rocky. Oggi però sembra aver cambiato idea come detto in una recente intervista.

WWE news, John Cena: "Sbagliai a criticare The Rock per la sua carriera da attore"

John Cena ha parlato ai microfoni di ESPN per promuovere "Bumblebee", spin-off del popolare franchise sui Transformers e film di cui è uno dei protagonisti principali. Durante l'intervista gli è stato chiesto come sia il passaggio da lottatore a tempo pieno in WWE ad attore.

La WWE è sport-intrattenimento, quindi raccontiamo continuamente una storia. La grande differenza col cinema è che nel wrestling dobbiamo lavorare in grandi arene ed essere esagerati in modo da essere apprezzati da tutto il pubblico. Quando reciti anche i dettagli più piccoli contano.

Il multi campione mondiale però non si è ufficialmente ritirato dal ring e lotta ancora sporadicamente (l'ultima apparizione risale a uno show in Australia di ottobre, inoltre il suo ritorno è fissato per fine dicembre). La difficoltà maggiore ora è quella di riuscire a intrecciare entrambe le sue passioni.

Quando stai producendo un film non puoi lottare, se ti fai male metti a repentaglio la riuscita della pellicola. Fu questo il grande equivoco della rivalità con The Rock.

Il riferimento è al feud che si svolse fra 2012 e 2013 con Dwayne Johnson: i due si sfidarono nei main event di Wrestlemania 28 e 29 (il primo evento passò alla storia come il più venduto di sempre grazie alla grande attesa per il match) e John Cena criticò la decisione di The Rock di lasciare la WWE per diventare un attore, per poi tornare soltanto saltuariamente. Ora però il wrestler fa mea culpa.