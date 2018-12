Tutte le 6 tecnologie relative alla connessioni vengono messe in mostra nel corso del viaggio estremo verso Capo Nord della nuova auto della casa automobilistica francese.

0 condivisioni

4 ore fa di Marco Ercole

Il viaggio del Nuovo SUV Citroën C5 Aircross 71° N Limited Edition prosegue: la White Cruise è quasi giunta al termine del suo itinerario e tra pochi giorni arriverà a Capo Nord, dopo aver attraversato ben 30 gradi di latitudine.

Con l’Atlantic Road ormai alle spalle, Max e Chiara si sono imbarcati sul mitico battello postale della Hurtigruten, un vero must di ogni esperienza Norvegese che si rispetti. Una notte intera in nave, prima di sbarcare a Trondheim e riprendere il viaggio a bordo della Citroën C5 Aircross 71° N Limited Edition. È stata una mattinata nuvolosa e dal freddo pungente, quella in cui il nuovo Suv del Double Chevron ha superato i 66°33'39" di latitudine nord, poggiando le sue gomme chiodate sul Circolo Polare Artico. Qui le temperature toccano i -16° e la neve è incessante. Un clima ostile, riservato ai più temerari, come Citroën C5 Aircross 71° N Limited Edition. Giunti sulla costa, i nostri esperti viaggiatori hanno attraversato le acque del Mare di Norvegia, alla volta delle Isole Lofoten, perle galleggianti caratterizzare da fiordi profondi e colonie di uccelli marini. Ad accoglierli, la più grande delle sorprese: l’aurora boreale. Uno spettacolo danzante indescrivibile che infuoca di luce verde il cielo terso sopra Reine.

Prosegue la #whitecruiseadventure: Max e Alberto Naska hanno attraversato l’Atlantic Road a bordo di Nuovo SUV Citroën C5 Aircross. Prossima tappa: Circolo Polare Artico. Siete pronti per ammirare l’aurora boreale? Speriamo di essere fortunati! https://t.co/ZmQWzrXxS8 pic.twitter.com/KkbVmiuTeP — Citroën Italia (@citroenitalia) December 5, 2018

Il celebre fenomeno ottico dell'atmosfera terrestre grazie al quale nel cielo si presentano gli "archi aurorali" rossi, verdi e azzurri, però, sarà solo una delle meraviglie che grazie a Max e Chiara abbiamo potuto vedere fino a questo momento nel corso della White Cruise. E nel viaggio organizzato da Citroën per presentare il suo nuovo SUV, è stato possibile testare la sua capacità di adattarsi a condizioni estreme, come quelle che si possono raggiungere per arrivare fino a Capo Nord.

Citroën Continua il viaggio della Citroën C5 Aircross 71° N Limited Edition verso Capo Nord

Le 6 tecnologie di connettività del Nuovo SUV Citroën C5 Aircross 71° N Limited Edition

Oltre a dimostrare come non ci siano limiti alle potenzialità del Nuovo SUV, che in questa versione esclusiva è prenotabile solo on-line al prezzo di 33.700 euro, nel corso di questo viaggio indimenticabile che vi stiamo raccontando anche su FOXSports.it è stato possibile testare le tante funzionalità di Citroën C5 Aircross 71° N Limited Edition, versione che prende il nome ovviamente dalla coordinata geografica di Capo Nord, la tappa finale di questa White Cruise.

Max e Chiara hanno potuto usufruire, ad esempio, di tutta la connettività di cui è dotato il nuovo SUV Citroën.

#Citroën #C5Aircross 71° N Limited Edition: da Milano a Capo Nord. Il viaggio è tutto sulla fiancata pic.twitter.com/dopFhGv2g3 — Citroën Italia (@citroenitalia) December 10, 2018

Ricarica wireless per smartphone

Per facilitare la vita a bordo, grazie al programma Citroën Advanced Comfort, è possibile utilizzare la funzione di ricarica wireless dello smartphone. Si tratta di un dispositivo di ricarica specifico integrato nel vano portaoggetti della console centrale, dove la trasmissione di energia si basa sul principio di induzione magnetica. Questo consente di evitare l’utilizzo di cavi che generalmente occupano e creano disordine all'interno delle nostre auto. La funzionalità è compatibile con tutti i dispositivi di ultima generazione dotati dello Standard QI.

Citroën Connect Nav

E come si sarebbero potuti muovere Max e Chiara in viaggi in cui a farla da padrone è il ghiaccio e il bianco, se non attraverso un sistema di navigazione 3D come quello all'interno della Citroën C5 Aircross 71° N Limited Edition? In questo caso si tratta di una funzionalità abbinata a servizi di connessione come TomTom Traffic (con aggiornamento gratuito delle mappe 4 volte all'anno) e alla funzione di riconoscimento vocale.

Citroën Connect Box

Di che cosa si tratta? Semplice, di un Pack Sos & Assistance, con chiamate d'emergenza e assistenza geolocalizzate h24 (anche a Capo Nord), 7 giorni su 7. Con questa funzionalità sarà possibile navigare senza l'utilizzo del proprio smartphone (e di conseguenza non consumando il traffico dati) e senza interruzioni nelle zone prive di coperture di rete. Ma soprattutto sarà più semplice la richiesta di aiuto o assistenza, visto che nel primo caso basterà premere il pulsante "SOS" per entrare in contatto con il servizio di emergenza, mentre spingendo quello con il "Double Chevron" si attiverà in automatico la richiesta di assistenza.

Mirror Screen

No, non poteva davvero mancare la funzione Mirror Screen, quella che consente di utilizzare tutte le applicazioni compatibili dei vostri smartphone in totale sicurezza direttamente sul Touch Pad della Citroën C5 Aircross 71° N Limited Edition. Questa opzione è compatibile con Android Auto, Apple Carplay e Mirrorlink.

ConnectedCAM Citroën®

Sarà una preziosa alleata nella creazione e produzione dei vostri ricordi di viaggio. Con la ConnectedCAM Citroën® integrata nella base del retrovisore interno (che comunque può essere spenta in qualsiasi momento), infatti, sarà possibile scattare, salvare e condividere sui social network foto e video del vostro viaggio. E oltre a queste funzionalità, la telecamera si attiverà in automatico in caso di incidente, riprendendo la strada davanti al parabrezza fornendo una prova per il conducente in caso di necessità.

Touch Pad 8'' e Display Digitale 12,3''

Il Touch Pad da 8 pollici, con display capacitivo che basterà sfiorare con la punta delle dita e con riconoscimento vocale permette di gestire i parametri del veicolo, accedere al sistema multimediale, al telefono, alla climatizzazione e alla navigazione. In più c'è anche il Display Digitale configurabile da 12,3'', con 3 universi grafici differenti e capace di mostrare le informazioni di guida selezionate nel campo visivo del conducente, garantendo un viaggio in totale sicurezza e senza distrazioni.