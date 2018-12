I suoi assalitori avrebbero deciso di aggredirlo per il semplice fatto che il ragazzo stava indossando una maglia del River . Exequiel non sarebbe riuscito a scappare a causa di un problema a una gamba (era caduto dalla bicicletta di recente e aveva ancora tre chiodi nell'arto inferiore).

La finale della Copa Libertadores tra Boca Juniors e River Plate è stata, sognata, attesa, ma soprattutto temuta perché si prevedevano scontri fra le due tifoserie. Non un caso che, dopo i problemi di ordine pubblico prima della gara di ritorno prevista al Monumental, si è deciso di spostare la partita in Europa, a Madrid.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK