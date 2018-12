Tutto quello che non riguarda il campo e che gira intorno al trofeo che si contenderanno Juventus e Milan il prossimo 16 gennaio.

3 ore fa di Leonardo Mazzeo

Alla fine la decisione è stata presa: la sfida di Supercoppa italiana tra Juventus e Milan si giocherà in Aurabia Saudita, più precisamente al King Abdullah Sports City Stadium di Jeddah. Il match si disputerà il 16 gennaio 2019 alle 20:30 (ora locale), e verrà trasmesso in Italia alle 18:30 su Rai 1. Via libera al VAR, via libera alla goal line technology, per una partita affascinante. E che di recente ha attirato su di sé parecchie polemiche.

Il retroscena: lo scorso 2 ottobre il giornalista Jamal Khashoggi (dissidente saudita) è stato ucciso nel consolato saudita di Istanbul e il suo corpo non è stato più trovato. Un evento che ha portato i giornalisti Rai a schierarsi in maniera netta contro la scelta dell'Arabia Saudita come location per l'incontro tra Juventus e Milan.

Il sindacato dei giornalisti della Rai (Usigrai) ha criticato fortemente la decisione in questione, mettendo anche in evidenza gli eventuali problemi di sicurezza che potrebbero verificarsi a gennaio. Una situazione sicuramente scomoda, con la Lega Serie A che comunque, nel frattempo, resta ferma sulle sue posizioni. Così come stanno facendo anche Juventus e Milan.

Le posizioni di Juventus e Milan

Da parte loro, le due squadre chiamate in causa hanno sostanzialmente rimesso la decisione alla Lega Serie A. Questa la posizione della Juventus, esternata dal presidente Agnelli:

Pur comprendendo pienamente la vostra critica e il vostro disagio, ci corre l’obbligo di ricordare che l’organizzazione e la commercializzazione della competizione in oggetto, compete esclusivamente, ai sensi della normativa sportiva, alla Lega Nazionale Professionisti, cui inviamo la presente per conoscenza e per le opportune ulteriori valutazioni del caso

Stesso discorso per il Milan, che con le parole di Paolo Scaroni ha passato di fatto il pallone al Gaetano Miccichè:

Mi preme dire che il Presidente della Lega Serie A ha messo in evidenza che le relazioni diplomatiche e commerciali tra Italia e Arabia Saudita risultano buone e che il caso a cui fate riferimento è seguito con grande attenzione dalle nostre autorità. Voglio anche ricordare che il nostro impegno sportivo è parte di un accordo pluriennale siglato dalla Lega Serie A, organo di cui il Milan fa parte. È pertanto logico attenerci alle loro determinazioni

Per il momento, comunque, nessuna novità: la partita è regolarmente in calendario e il 19 gennaio si avvicina sempre di più. Di recente, tra l'altro, un episodio praticamente identico era successo per un altro sport, con Nadal e Djokovic protagonisti. Anzi, mancati protagonisti.

I precedenti

La notizia dell'assassinio di Jamal Khashoggi aveva già scatenato un altro caso politico nel mondo sportivo: per il 22 dicembre era in programma un incontro di tennis tra Nadal e Djokovic proprio a Jeddah, che poi è stato annullato a causa dell'infortunio dello spagnolo. In realtà l'opinione pubblica ha fatto la sua parte, con i molti messaggi di protesta rivolti verso quell'evento. Ufficialmente il match è saltato per un problema di Nadal, ma di fatto la cancellazione è stata frutto di un ripensamento dovuto all'uccisione del giornalista saudita.

Anche Federer in tempi non sospetti ha declinato l'invito, dicendo però di "non accettare inviti in quel periodo", giustificando la sua assenza con l'arrivo delle feste natalizie da passare in famiglia. Episodi che ci riportano al 1980, quando una cosa simile accadde a John McEnroe, invitato nel Sud Africa dell'apartheid per un incontro. Lo statunitense rispose di avere "modi migliori per guadagnare un milione di dollari".

Penso che sia stata una delle migliori decisioni che ho mai preso in tutta la carriera. Se avessi accettato, non avrei cambiato le sorti del mondo, ma non mi sono pentito e ancora adesso mi si avvicina qualcuno per ringraziarmi di quel gesto. E quando ho incontrato personalmente Nelson Mandela, mi ha detto che era orgoglioso di incontrarmi

Il lato economico

Ecco, i milioni, il lato economico. Il governo dell'Arabia Saudita ha versato 21 milioni nelle casse della Serie A per assicurarsi il big match tra Juventus e Milan (e altre due edizioni della Supercoppa italiana), con le due squadre che a loro volta guadagneranno a loro volta 7 milioni da dividersi.

Come riportato da Il Fatto Quotidiano, inoltre, sulla decisione peserebbero anche l'accordo da 2,9 miliardi tra il governo saudita e le Ferrovie dello Stato per la realizzazione della metropolitana di Ryad. In più, secondo Il Post, ci sarebbero problemi (sempre di tipo economico) anche con BeIn Sports che, per motivi che hanno radici nella crisi geopolitica del 2017 e nell'embargo del Qatar, non ha gradito la decisione della Lega Serie A di far giocare la finale a Jeddah.

L'accordo da 21 milioni di euro tra la Lega Serie A e l'Arabia Saudita, tra l'altro, prevede che quest'ultima ospiti tre edizioni della Supercoppa italiana per i prossimi cinque anni, quindi potenzialmente l'evento potrebbe essere ancora annullato. Il caso diplomatico è lì, fa discutere, se ne parla e ci si interroga: quanto sono vicini sport e politica? La partita a Jeddah andrebbe giocata oppure no? Una cosa è certa: il 16 gennaio si avvicina, presto avremo una risposta.