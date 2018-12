Gli accoppiamenti si decideranno il 17 dicembre. Le partite di andata e ritorno si giocheranno il 14 e il 21 febbraio 2019, mentre il 22 avrà luogo il sorteggio degli ottavi.

2 ore fa di Alberto Casella

Ultimata la lunga cavalcata della fase a gironi di Europa League - erano 12 in tutto - arriva subito il momento di cominciare a pensare a quella successiva, a eliminazione diretta, che partirà ufficialmente il 14 febbraio del 2019 con le partite di andata.

Le 24 squadre capaci di superare i rispettivi gruppi più le 8 "retrocesse" dalla Champions League, dopo essersi classificate al terzo posto nel rispettivo girone, attenderanno di conoscere i risultati del sorteggio per i sedicesimi di Europa League, che è in programma lunedì 17 dicembre alle ore 13 nella sede dell'UEFA, a Nyon in Svizzera.

Il sorteggio successivo avrà luogo subito dopo i match di ritorno, il 22 febbraio, e gli ottavi saranno giocati il 7 e il 14 marzo, in modo che i sorteggi successivi della competizione possano essere effettuati contemporaneamente a quelli della Champions League.

Sorteggio sedicesimi di finale di Europa League: tutte le informazioni

Come detto, il sorteggio si terrà il 17 dicembre alle ore 13, subito dopo quello della Champions League (sarà visibile in TV su Sky Sport 24 e in streaming su Sky Go) e nell'urna di Nyon ci saranno i nomi delle 24 squadre qualificate dai gironi più le 8 in arrivo dalla Champions.

Sono previste due fasce: sono teste di serie le 12 vincitrici dei gironi e le 4 con la migliore classifica tra quelle provenienti dalla Champions League. Queste 16 squadre vengono sorteggiate contro le 12 seconde dei gironi e le altre 4 squadre arrivate terze nei gironi di UEFA Champions League. Le teste di serie giocano il ritorno in casa.

In questa fase, inoltre, non si possono affrontare squadre provenienti dallo stesso girone di UEFA Europa League e dalla stessa federazione. Le 16 partite di andata si giocheranno tutte il 14 febbraio, mentre quelle di ritorno sono in programma per il 21 febbraio.

Date sedicesimi di finale di Europa League

17 dicembre 2018 - Sorteggio

14 febbraio - Partite di andata

21 febbraio - Partite di ritorno

Date degli ottavi di finale

22 febbraio - Sorteggio

7 marzo - Partite di andata

14 marzo - Partite di ritorno

Sorteggio dei quarti di finale e delle semifinali

15 marzo

Quarti di finale

Andata: 11 aprile

Ritorno: 18 aprile

Semifinali

Andata: 2 maggio

Ritorno: 9 maggio

Finale