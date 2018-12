L'urna di Nyon può riservare trappole pericolose. Le percentuali dicono che l'avversario più probabile della Juve è l'Atletico. Manchester City avanti per la Roma.

0 condivisioni

5 ore fa di MarcoValerio Bava

Juventus e Roma agli ottavi di finale di Champions League, Napoli e Inter terze nei rispettivi gironi e retrocesse ai sedicesimi di Europa League. Il dado è tratto, lunedì 16 dicembre sarà tempo di sorteggi. A Nyon capiremo se l'urna sarà amica delle squadre italiane o meno. Rischia di più la Roma seconda nel gruppo G alle spalle del Real Madrid. Ma anche la Juventus dovrà incrociare le dita perché in seconda fascia ci sono squadre come Tottenham, Liverpool e Atletico Madrid. Le sconfitte contro Viktoria Plzen e Young Boys non hanno cambiato il destino delle due squadre italiane.

I giallorossi erano già certi di arrivare secondi, mentre la Juve ha giovato anche della sconfitta del Manchester United a Valencia (2-1) mantenendo le due lunghezze di distanza che c'erano a inizio partita. Lunedì, alle 12.00, la Roma si dovrà guardare da Manchester City, Barcellona, Bayern Monaco, PSG, Porto, Borussia Dortmund. Mentre la Juventus, oltre alle terribili tre già citate, potrebbe incrociare anche Schalke 04, Ajax e Lione.

Avversarie che sembrano, almeno sulla carta, alla portata della squadra di Massimiliano Allegri. La Champions ripartirà il 12 febbraio e allora sapremo quali saranno le rivali delle due squadre italiane superstiti. Lo scorso anno agli ottavi di finale hanno passato il turno (passando quindi ai quarti) quattro squadre che si erano classificate come prime e quattro di quelle che si erano invece piazzate seconde. Un 50 e 50 che può essere interpretato come alleato forse più dalla Roma che dalla Juventus. Anche se proprio i bianconeri furono una di quelle seconde a passare eliminando il Tottenham. Mentre la Roma, prima nel suo raggruppamento, fece fuori lo Shakhtar Donestk.

Getty Images

Sorteggi Champions League, le percentuali dei possibili accoppiamenti di Juve e Roma

Le percenteua

La Juventus deve guardarsi da Liverpool e Atletico su tutte. Le squadre di Klopp e Simeone sono le mine vaganti della seconda fascia. Una finalista in Champions League lo scorso anno, l'altra due volte in finale nelle ultime cinque edizioni e detentrice di Europa League e Supercoppa Europea. I bianconeri non potranno ovviamente incontrare la Roma, visto che i derby tra squadre dello stesso paese sono vietati agli ottavi e Manchester United poiché proveniente dallo stesso gruppo.

Le percentuali dell Juve

Secondo questi restringimenti e secondo i vari incroci e divieti anche delle altre squadre, la Juve ha il 18,51% di pescare l'Atletico ed è la squadra con la percentuale più alta.Segue lo Schalke con il 17,97% e sarebbe avversario sicuramente più gradito da Allegri rispetto ai Colchoneros. Al terzo posto tra gli avversari più probabili c'è il Tottenham di Pochettino con il 16,78%. Poi Lione e Liverpool entrambe con il 16,62% e infine l'Ajax con solo il 13,48%. Insomma la statistica non sembra essere una grande alleata, ma la sorte potrebbe sfuggire ai numeri.

Atletico Madrid 18,51%

Schalke 04 17,97%

Tottenham 16,78%

Lione 16,62%

Liverpool 16,62%

Ajax 13,48%

Le percentuali della Roma

La Roma non può incontrare la Juventus e il Real Madrid che era inserito nel suo girone. Percentuale più alta d'incrocio i giallorossi ce l'hanno con il Manchester City con un preoccupante 23,33%. Poi segue staccato il Barcellona con il 16,08%, terza rivale probabile è il Borussia Dortmund di Favre (15,86%), mentre c'è un 15,75% di possibilità che la Roma possa prendere il PSG. Bayern Monaco al 15,37% e infine il Porto con un basso 13,59%.

Manchester City 23,33%

Barcellona 16,08%

Borussia Dortmund 15,86%

PSG 15,75%

Bayern Monaco 15,37%

Porto 13,59%

In generale la sfida che ha più possibilità di essere sorteggiata agli ottavi è quella tra Manchester City e Atletico Madrid (28,91%). La meno probabile proprio quella tra Juventus e Ajax. Quella che fu la finale del 1996, quella dell'ultima Champions League alzata dai bianconeri.