Ecco la parola fine a una vicenda lunga 12 anni . Nella giornata odierna - riporta Gazzetta.it - è stata pubblicata la sentenza delle sezioni unite della Cassazione che ha respinto il ricorso della Juventus in merito alla revoca dello Scudetto 2005/06, assegnato a tavolino dalla FIGC all’Inter dopo lo scandalo Calciopoli (il titolo del 2004/2005 fu revocato e non assegnato).

