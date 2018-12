In Champions League arrivano sconfitte indolore per Juventus e Roma, battute in trasferta rispettivamente da Young Boys e Viktoria Plzen.

0 condivisioni

un'ora fa di Daniele Minuti

La fase a gironi di Champions League si è ufficialmente chiusa con le partite di ieri sera e i risultati del torneo europeo sono l'argomento principale della rassegna stampa sportiva di oggi, in particolare quelli delle due squadre italiane impegnate. La Juventus è uscita sorprendentemente sconfitta dallo stadio dello Young Boys, con il club svizzero che ha battuto i campioni d'Italia per 2-1 grazie alla doppietta di Hoarau che ha reso inutile la rete siglata da Paulo Dybala. La squadra di Allegri però può comunque sorridere visto che il Manchester United ha perso con lo stesso risultato in casa del Valencia regalando il primo posto nel girone alla Vecchia Signora. Spazio nella rassegna stampa anche per la Roma che continua il suo periodo negativo venendo superata dal Viktoria Plzen per 2-1. Anche in questo caso però gli 0 punti raccolti non spostano nulla nel gruppo visto che i giallorossi avevano già conquistato il passaggio del turno come secondi dietro al Real Madrid.

È proprio il Real Madrid il protagonista dei giornali sportivi in Spagna, per via della brutta sconfitta subita dalle Merengues nell'ultima partita della fase a gironi della Champions League. La squadra allenata da Santiago Solari è stata superata dal CSKA Mosca (che aveva battuto il Blancos anche all'andata) con un netto 3-0 che ha permesso alla formazione russa di conquistarsi il passaggio in Europa League. Un risultato negativo che brucia ma non cambia le gerarchie del girone dei campioni d'Europa in carica, comunque primi nel gruppo.

Passando sui giornali francesi, l'Equipe esalta il Lione che ha trovato un pareggio in casa dello Shaktar Donetsk che gli ha permesso di qualificarsi agli ottavi di finale proprio a discapito della squadra ucraina. La Bola invece mette in prima pagina il Benfica che ha battuto l'AEK Atene nell'ultima partita della fase a gironi: le Superaquile continueranno in Europa League.