I tifosi tedeschi stanno creando problemi nel centro di Roma: scontri con la polizia a pochi minuti dal fischio d'inizio del match contro la Lazio.

6 ore fa

Sono in arrivati in 9mila a Roma, tra di loro ci sono anche ultras dell'Atalanta venuti nella Capitale per creare problemi. E per ora i timori della vigilia si stanno rivelando fondati. A pochi minuti dal fischio d'inizio di Lazio-Eintracht Francoforte, match valido per l'ultima giornata della fase a gironi di Europa League che non mette nulla in palio (i tedeschi sono già certi del primo posto, i biancocelesti del secondo), nel centro di Roma si segnalano scontri tra i tifosi dell'Eintracht e la polizia.

Già nella notte c'erano stati momenti di tensione per le vie del centro, oggi ci sono stati attimi di paura in piazzale Flaminio e in Piazza del Popolo, trasformata in pochi secondi in una pattumiera. Cinque supporter tedeschi sono stati fermati dalla polizia e portati in questura, mentre altri cercavano di raggiungere ponte Duca d'Aosta per entrare a contatto con i laziali.

Le forze dell'ordine li hanno però bloccati all'altezza del Ponte della Musica, ricorrendo anche a una carica di alleggerimento. Scene, queste, che purtroppo ricordano quelle viste il 19 febbraio 2015, quando i tifosi del Feyenoord - giunti a Roma per una partita di Europa League - vandalizzarono la Barcaccia in Piazza di Spagna.