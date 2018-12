Gattuso sceglie la coppia Higuain-Cutrone in avanti, dubbio Suso-Castillejo sulla destra. L'Olympiakos si affida a Guerrero e all'estro di Fortunis per tentare l'impresa.

3 ore fa di MarcoValerio Bava

Il Milan si gioca la qualificazione ai sedicesimi di finale di Europa League in casa dell'Olympiakos. Sarà una sfida da dentro o fuori quella del Georgios Karaiskakis, gremito in ogni ordine di posto e che si preannuncia come la solita bolgia infernale. Tutto in novanta minuti, il Milan arriva al primo grande bivio stagionale e non può proprio mancare l'appuntamento perché il club considera prioritario proseguire il percorso europeo dopo anni di assenza dai palcoscenici internazionali.

Di fronte ci sarà l'Olympiakos, squadra che all'andata aveva tenuto in scacco i rossoneri per oltre un'ora, col di Guerrero nel primo tempo a far venire i brividi a San Siro e poi l'ingresso di Cutrone nella ripresa a stappare la partita e a indirizzarla nel solco rossonero. Servirebbe un'altra vittoria, ma anche un pareggio può bastare perché il Milan è secondo nel suo girone con tre punti di vantaggio sui greci.

Si potrebbe addirittura perdere con un gol di scarto, o anche con due reti di differenza ma a quel punto i rossoneri dovrebbero segnare almeno due gol. Un ragionamento che non piace a Gattuso che ha fatto intendere di voler vincere. Ci sarebbero ancora speranze di primo posto in Europa League, ma oltre alla vittoria di Higuain e compagni, ci si dovrebbe augurare un passo falso del Betis in Lussemburgo contro il Dudelange. Difficile, ma sperare non costa nulla. E ottenere il primo posto sarebbe importante per evitare minacce come Chelsea, Arsenal, ma anche Benfica e Valencia retrocesse dalla Champions.

Europa League, le probabili formazioni di Olympiakos-Milan

Nonostante un margine rassicurante sull'Olympiakos, Gattuso non vuole correre rischi, vuole mandare un messaggio chiaro ai suoi e per questo metterà in campo la formazione titolare schierata con un classico 4-4-2. In porta ci sarà Reina, mentre in difesa spazio ancora alla coppia centrale Abate-Zapata che bene ha fatto nelle ultime uscite. L'unico dubbio riguarda la fascia destra dove Castillejo insidia la maglia di Suso. In avanti Higuain e Cutrone.

La missione dell'Olympiakos è molto complicata, serve battere il Milan con due gol di scarto per passare il turno. I greci pagano la sconfitta nell'ultimo turno contro il Betis, sconfitta maturata in modo tutto sommato immeritato. Pedro Martins, però, vuole giocarsela fino in fondo e metterà in campo l'undici migliore. In avanti ci sarà Guerrero, mentre dietro di lui a ispirare il talento di Fortunis. In difesa due vecchie conoscenze del calcio italiano: Torosidis a destra e Vukovic al centro.

Olympiakos (4-2-3-1): Josè Sà; Torosidis, Cissé, Vukovic, Tsimikas; Camara, Guilherme; Elabdellaoui, Fortunis, D. Podence; Guerrero.

Milan (4-4-2): Reina; Calabria, Abate, Zapata, Ricardo Rodriguez; Suso, Kessié, Bakayoko, Calhanoglu; Higuain, Cutrone.

Dove vedere Olympiakos-Milan in TV e streaming

La sfida tra rossoneri e biancorossi valida per la sesta giornata di Europa League, in programma alle 21.00, sarà trasmessa da SkySport e visibile su due canali: Sky Sport1 (canale 201), e su SkyCalcio 2(canale 252 del satellite). Per chi non potrà vederla in televisione, sarà possibile seguire la partita anche su tablet, smartphone e pc tramite Sky Go.

1X2 le quote dei bookmakers

Il Milan è favorito e quotato a 2.60, non influisce secondo i bookmakers il fattore campo e l'inferno dello stadio del Pireo visto che l'1 dei greci è dato a 2,75, mentre un pareggio frutterebbe 3,20 volte la posta giocata. I quotisti si aspettano una partita abbastanza bloccata, non con tanti gol, visto che l'Under 2.5 è offerto a 1.75, mentre l'Over a 2.00. Stesse quote per il Goal (1,75) e il No Goal (2,00). Interessante la quote del parziale-finale X-2 data a 6,50. Il risultato esatto più probabile peri i quotisti è l'1-1 offerto a 6,50. Mentre il 2-2 è dato a 14. Primo marcatore? Higuain può essere una garanzia (5,00), mentre Cutrone -mattatore all'andata- è offerto a 6,25.

Statistiche e curiosità

Il Milan non ha mai perso contro l'Olympiakos in competizioni europee: il bilancio dice tre incroci, due vittorie rossonere e un pareggio. I rossoneri hanno vinto dieci degli undici confronti contro squadre greche. L'unica sconfitta risale al 2006 e fu patita sì ad Atene, ma contro l'Aek. Ma il Milan non ha mai vinto in Grecia contro squadre elleniche, nei cinque precedenti quattro pareggi e una sconfitta. Ma può vantare tre trofei alzati europei alzati in Grecia: una Coppa delle Coppe e due Champions League.