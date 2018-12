Per celebrare la vittoria della Champions League del 2012, alcuni tifosi hanno avuto la possibilità di creare la quarta divisa. Ma piovono critiche per il risultato e il costo.

10 ore fa di Francesco Bizzarri

Idee dei tifosi salvo poi… prendersi tutte le responsabilità del caso. Il progetto del Chelsea, per vedere coinvolta la “sua” gente, è sicuramente originale: un concorso riservato ai fan per creare la quarta maglia celebrativa. Disegnata e poi disdegnata, perché non ha convinto.

Il tutto per chi in questa stagione ha comprato la terza divisa dei Blues. Una trovata dell’ufficio marketing approvata anche dal presidente Roman Abramovich e sviluppata insieme alla Nike, sponsor tecnico che da anni veste il club londinese.

Questa speciale maglia, che dovrebbe ricordare il successo in Champions League del Chelsea nel 2012, sarà in vendita negli store a breve. Ma sul web sono gli stessi tifosi che criticano una casacca che, a quanto pare, rimarrà invenduta.

Getty Images Chelsea, la vittoria della Champions League nel 2012: a Monaco fu grande festa

Idea carina ed originale quella del Chelsea di far disegnare la quarta maglia ai tifosi. Grazie a un’applicazione per smartphone, i fan che hanno acquistato la terza divisa si sono messi all’opera con tutta la creatività del caso per celebrare la vittoria della Champions League di sei anni fa. Si potevano così scegliere il logo, le trame, la fantasia e i colori. Come è andata? Un mezzo disastro. È venuta fuori una maglia a righe orizzontali sottilissime arancioni e blu che non ha convinto.

£80 kit ✅

Blue and orange ✅



Chelsea fans can now buy this kit... 😳https://t.co/pWuRSMW6Dj — SPORTbible (@sportbible) December 13, 2018

Appena trapelate le prime immagini della maglia, sul web si è scatenato l’inferno. Tante critiche e commenti verso un design che ha soddisfatto veramente poca gente: "Maledizione, ma cos’è questo? Mi fanno male gli occhi!", solo uno dei tanti feedback negativi. Il problema ora sarà un altro: la vendita.

La maglia celebrativa del Chelsea sarà in commercio negli store ufficiali insieme a tutte le altre divise del club marchiate Nike. Quanto costa? Ottanta sterline. Calcolando la polemica e il prezzo non proprio economico (anche se in linea con gli altri prodotti), questa casacca disegnata dai tifosi ha l’odore del flop. A meno che il Natale non aiuti nelle vendite.