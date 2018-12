L'attaccante tedesco ha ricevuto il primo rosso diretto della propria carriera: rischia due giornate di squalifica. Goretzka: "Intervento brutto, ha ragione l'arbitro".

6 ore fa di Elmar Bergonzini

L'intervento più brutto della sua carriera, che non a caso gli è costato il primo rosso diretto. A 29 anni, con 20 trofei vinti (fra club e nazionale) e con circa 600 partite giocate, Thomas Muller non è mai passato per un giocatore scorretto. Un po' permaloso, al limite del fastidioso, ma mai scorretto. Ieri però è stato espulso nella gara di Champions League fra Bayern Monaco e Ajax per un fallaccio su Tagliafico.

Una mossa di kung-fu con il quale Muller, con l'intenzione di prendere il pallone, ha colpito l'avversario con un calcio in testa. Tenendo conto di tutte le competizioni, Thomas in carriera era stato espulso solo una volta per doppia ammonizione: era il 21 ottobre 2009, il Bayern Monaco perse contro il Bordeaux per 2-1. I bavaresi in quell'edizione della Champions League arrivarono fino alla finale, persa poi contro l'Inter di Mourinho.

Per questo il suo intervento ieri ha sorpreso. Non è da lui. La partita era agitata, l'Ajax vincendo avrebbe scavalcato il Bayern qualificandosi come primo. Preso dalla frenesia, Muller è intervenuto con troppo vigore su Tagliafico. Perfino Leon Goretzka, compagno di squadra di Muller, ha ammesso che il rosso fosse giusto:

Ho visto l'intervento dal vivo ed è stato brutto. Tagliafico era messo male, lo hanno ricucito in campo. Il rosso era giustissimo

Getty Images Thomas Muller dopo l'intervento su Tagliafico nella gara di Champions League con l'Ajax

Champions League, Muller salta gli ottavi di finale

A fine partita Muller è andato nello spogliatoio dell'Ajax per scusarsi con Tagliafico che però non c'era. Avrà modo di farlo per telefono. Il Bayern Monaco però perderà il proprio giocatore simbolo per gli ottavi di finale. Thomas rischia infatti una squalifica di due giornate, una sanzione che lo estrometterebbe sia dalla gara d'andata che da quella di ritorno.

I bavaresi, che con il pareggio di ieri con l'Ajax (3-3) hanno confermato il primo posto, arriveranno al sorteggio da testa di serie e potrebbero quindi incontrare la Roma, che ha invece superato il proprio girone da seconda della classe dietro al Real Madrid. Se così fosse i giallorossi avrebbero un leggero vantaggio: sono 10 anni che il Bayern in ChampionsLeague non deve fare a meno di Muller, e non è mai successo nelle partite a eliminazione diretta. Il primo e unico rosso della sua carriera era vecchio di 10 anni. Ieri però Muller ha commesso il fallo più brutto. E non ha potuto che accettare il rosso. Stavolta diretto.