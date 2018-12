L'attaccante scozzese, 28 anni e da tempo afflitto da una forte dipendenza legata al gioco d'azzardo, si allontanerà dal calcio e avrà tutto l'aiuto possibile da parte del club. Il tecnico Rodgers: "Adesso deve lottare".

0 condivisioni

13 dic 2018 di Simone Cola

Nel Celtic primo in classifica nel campionato scozzese fa notizia la momentanea esclusione dalla rosa di Leigh Griffiths, una delle stelle della squadra - in cui gioca dal 2014 - e della Scozia: il giocatore resterà lontano dal calcio per un periodo ancora non definito non per motivi disciplinari o di mercato né tantomeno per una scelta tecnica, dato che nelle 4 stagioni di militanza nel club ha mantenuto l'ottima media realizzativa di un gol ogni due partite.

Il tecnico dei Bhoys, Brendan Rodgers, si è limitato a specificare che Griffiths, 28 anni e padre di 5 figli, si prenderà una pausa dal calcio per risolvere "questioni personali", questioni che la stampa riconduce senza dubbio alla purtroppo nota dipendenza dal gioco d'azzardo sviluppata dall'attaccante, allontanato alla vigilia dell'importantissima partita contro il Salisburgo in Europa League.

Attaccante noto per la rapidità e la grande freddezza sotto porta, eterna promessa incompiuta che spesso ha dato l'impressione di aver raccolto dal calcio meno di quanto avrebbe meritato, Griffiths si è consacrato nel Celtic diventando una delle stelle del reparto offensivo di una squadra che nonostante la prepotente ascesa del "calcio moderno" riesce ancora oggi a esercitare un fascino incredibile in ogni appassionato. 6 reti e 2 assist in 20 partite, l'attaccante di Edimburgo è sembrato tuttavia distratto in questo inizio di stagione da diversi problemi extra campo, che hanno portato infine alla decisione, concordata con il club, di staccare la spina. E affrontare, finalmente, i propri demoni.

Getty Images Dal 31 gennaio 2014, giorno in cui arrivò a Glasgow, Leigh Griffiths ha giocato 203 partite con la maglia del Celtic segnando ben 104 reti.

Celtic, Griffiths si prende una pausa: lo aspetta la riabilitazione

Quello del gioco d'azzardo è un problema estremamente serio, una patologia che nel caso del bomber dei Celtic ha raggiunto una gravità tale da richiedere misure drastiche: Leigh Griffiths entrerà in una vera e propria clinica riabilitativa per cercare di avere la meglio su un problema che lo affligge da tempo e che rischia seriamente di rovinargli la vita.

La decisione è stata presa in comune con il club e con il manager Brendan Rodgers, che pur correndo il rischio di ritrovarsi con la coperta corta in attacco ha affermato che niente è più importante della salute e del benessere dell'uomo, che per un club come il Celtic viene ancora prima del calciatore: Griffiths si prenderà il tempo necessario per guarire e poi tornerà, rinato, a guidare l'attacco della squadra con cui del resto ha un contratto valido fino al 2022.

Questi sono i nostri valori, questo è quello che abbiamo sempre fatto e che continueremo a fare. Stiamo aspettando una relazione da un esperto in materia, una volta che la avremo potremo avere un'idea più precisa del percorso che vogliamo che intraprenda. Sta cercando di affrontare questo problema e come club faremo tutto quanto è nelle nostre possibilità per aiutarlo. La cosa più importante è che lui, padre di cinque figli, abbia tutto il tempo per curarsi e sentirsi nuovamente bene.

Rodgers si troverà a corto di uomini in attacco e ignora quanto tempo servirà a Griffiths per avere la meglio sui demoni che lo tormentano da tempo e che hanno finito per condizionare le sue prestazioni, ma non si fa problemi nel sostenere che il calcio viene decisamente in secondo piano in questo momento e che, visto il legame molto forte che lo lega al suo attaccante, il Celtic aspetterà il tempo che servirà per restituire al giocatore la serenità perduta.