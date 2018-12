Il francese è stato uno dei peggiori nella sconfitta del Manchester United a Valencia. Lo Special One: "Deluso dai chi mi chiede perché non gioca". E la Juventus spera.

un'ora fa di Daniele Minuti

La prima parte di stagione del Manchester United si è chiusa con un risultato piuttosto emblematico: il 2-1 subito dai Red Devils a Valencia non ha permesso il sorpasso della Juventus (sconfitta con lo stesso risultato in casa dello Young Boys) e quindi il primo posto nel girone di Champions League. La brutta prestazione degli inglesi però rischia di avere ripercussioni anche sul calciomercato.

Uno dei protagonisti in negativo di ieri è stato infatti Paul Pogba, autore di una pessima partita e di un clamoroso errore sotto porta nel primo tempo (anche se il guardalinee aveva erroneamente segnalato un fuorigioco).

Il francese, reduce dalla vittoria in coppa del mondo con la sua nazionale, continua a non convincere e ad essere al centro di voci di calciomercato che lo descrivono come possibile partente, direzione Juventus. Queste indiscrezioni sono state alimentate anche ieri sera dalle parole polemiche su di lui di José Mourinho.

Calciomercato, Mou critica Pogba: "Mi aspetto di più da chi mi chiede di giocare"

Il tecnico del Manchester United ha parlato dopo la sconfitta subita in casa del Valencia e nonostante abbia minimizzato le conseguenze del risultato ("Non cambia molto arrivare primi o secondi") non ha risparmiato qualche critica ai suoi.

Mi aspetto molto di più dai miei calciatori, in particolare da quelli che si lamentano perché non sono titolari.

Il riferimento neanche troppo velato è a Lukaku e Pogba, giocatori che sono spesso andati in panchina in queste settimane e che a quanto pare farebbero parte di una sorta di "fronda" contro l'allenatore portoghese assieme a Sanchez. La rottura fra Mourinho e il francese è ormai sempre più netta, situazione che non può che far piacere alla Juventus.

I bianconeri infatti avrebbero intenzione di anticipare l'assalto al centrocampista già nella sessione di calciomercato invernale grazie ai soldi della qualificazione agli ottavi di finale di Champions League e i problemi ambientali a Manchester sembrano poter essere un assist decisivo per la buona riuscita della trattativa. Di certo la permanenza di Pogba fra le fila dei Red Devils è ormai compromessa.