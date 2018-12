Calciomercato Inter, Spalletti in bilico: tecnico nuovo a giugno?

L'eliminazione patita in Champions League brucia alla proprietà: il tecnico toscano non è certo della conferma in vista della prossima stagione, la proprietà pensa di ripartire da Simeone o Conte.

L'arrivo di Beppe Marotta, che nella giornata di oggi sarà ufficialmente nominato nuovo amministratore delegato, scuote il calciomercato Inter: non solo nei prossimi giorni verranno messe nero su bianco le strategie per l'imminente sessione di mercato invernale, periodo in cui il club cercherà di puntellare la rosa nei reparti in cui si è mostrata più carente, ma anche e soprattutto in vista della prossima estate, quando avrà inizio l'ennesimo "anno zero" della Beneamata.

Una "nuova ripartenza" che potrebbe non vedere in panchina l'attuale tecnico Luciano Spalletti, messo in discussione dopo la bruciante eliminazione patita in Champions League martedì con la squadra che davanti al pubblico amico di San Siro non è riuscita ad avere la meglio sul PSV Eindhoven mancando una qualificazione agli ottavi che per quanto difficilmente ipotizzabile in agosto era davvero vicinissima, distante appena un gol.

Saranno i nomi di Luciano Spalletti e dei suoi eventuali successori a tenere banco nelle riunioni degli uomini responsabili del calciomercato Inter: Marotta cercherà di capire se il tecnico di Certaldo è l'uomo giusto per una squadra che ambisce ai massimi livelli in Italia e in Europa, ma le indicazioni arrivate all'indomani dell'eliminazione dei nerazzurri dal più importante torneo per club al mondo non sono delle migliori. Il presidente Zhang, infatti, al di là delle dichiarazioni di facciata sarebbe molto deluso e non avrebbe più fiducia nell'allenatore.

Calciomercato Inter, toto-allenatore: Spalletti, Conte o Simeone?

A Spalletti viene riconosciuto il buon lavoro fatto nel creare un gruppo e che ha riportato l'Inter nelle zone alte della classifica dopo anni molto difficili, ma allo stesso tempo non sarebbero pochi i limiti palesati fin qui dalla squadra, incapace di esprimere un gioco convincente e di trovare soluzioni alternative in attacco a Mauro Icardi, capitano che dopo avere assaggiato la Champions League vorrebbe ritentare l'avventura anche nella prossima stagione, magari con possibilità più concrete di andare avanti.

Il bomber argentino non è certamente dato in uscita, ma sembra chiaro che una sua permanenza certa dipenderà da una qualificazione alla Champions League che la scorsa stagione è stata agguantata per il rotto della cuffia e in modo a dir poco rocambolesco e che quest'anno non è affatto scontata: dopo avere inanellato un buon filotto di risultati la squadra si nuovamente fermata sul più bello, pause che fanno male e che potrebbero permettere il ritorno di inseguitrici come Lazio, Torino, Atalanta e Roma.

Chiaro che a fronte degli investimenti effettuati e che effettuerà anche in futuro Zhang non possa definirsi soddisfatto dell'andamento e sia pronto a intervenire sul calciomercato Inter non solo portando a Milano qualche campione, ma anche un allenatore capace di garantire risultati. Spalletti può farlo? Il tecnico toscano certo non sarà esonerato, a meno di catastrofi, prima di giugno: sarà questo il periodo in cui potrà dimostrare alla dirigenza e a Marotta di essere l'uomo giusto, conseguendo buoni risultati in Europa League e centrando l'obiettivo minimo richiesto della qualificazione alla prossima Champions. Altrimenti, nonostante il contratto rinnovato appena lo scorso giugno, sarà il momento dei saluti.

Se separazione sarà, l'Inter sembra avere le idee chiare sull'identikit del prossimo allenatore: sarà un tecnico vincente, di provata esperienza e soprattutto di carattere, con la determinazione che servirà per potare i rami secchi che a Appiano Gentile sembrano non finire mai e agire in concerto con Marotta nello stile di un manager all'inglese. Detto che il suggestivo possibile ritorno di José Mourinho è destinato a restare una suggestione, la proprietà sarebbe orientata verso altri due nomi importanti, Diego Simeone e Antonio Conte.

L'argentino, attualmente all'Atletico Madrid e in nerazzurro come giocatore dal 1997 al 1999, piace moltissimo ma sembra davvero difficile da raggiungere: vero è che Zhang non è a corto di argomenti convincenti, economici e tecnici, ma il Cholo è ormai parte integrante dei Colchoneros che allena dal lontano 2011 e con cui ha vinto Liga, Coppa del Re, Europa League e Supercoppa Europea. L'Inter potrebbe inserirsi soltanto se Simeone palesasse la volontà di cambiare realtà dopo tanti anni, possibilità che però finora non è mai stata ipotizzata.

Ecco allora che potrebbe tornare d'attualità il nome di Antonio Conte, già avvicinato in passato alla società nerazzurra e che a giugno 2019 potrebbe avere voglia, dopo un anno sabbatico, di mettersi nuovamente alla prova in Serie A. L'ex-ct azzurro è uomo da grandi sfide, le ama particolarmente, e quale sfida più grande che quella di interrompere proprio alla guida dell'Inter l'egemonia di una Juventus che ancora sente sua ai vertici del calcio nazionale?

Ecco dunque che l'ipotesi Conte prende sempre più piede nella mente di Zhang e soprattutto di Marotta: i due, insieme, hanno fatto rinascere la Juventus fino a trasformarla nella squadra più forte d'Italia, ripetersi all'Inter li consegnerebbe alla storia e sarebbe un ulteriore riconoscimento del grande lavoro, comunque innegabile, fatto in bianconero. Resta soltanto da capire il futuro di Spalletti, che dovrà trovare un gioco convincente e risultati oppure finirà per essere messo da parte. La dura legge del calcio.