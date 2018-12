I Blues fanno sul serio per il centrocampista del Cagliari che piace a Sarri: pronto un assegno da 45 milioni, ma il prezzo può ancora salire. Superata l'Inter.

45 minuti fa di Andrea Branco

Nicolò Barella sarà uno dei pezzi pregiati della prossima sessione di calciomercato. Su questo potete scommetterci, così come potete scommettere sul fatto che il giovane centrocampista cagliaritano, quando partirà, porterà nelle casse societarie un bel gruzzoletto. D'altronde è da molto tempo che in casa rossoblu non si vedeva un talento del genere. Barella è giovane e forte: queste due particolari caratteristiche fanno di lui uno dei giocatori più ricercati dai top club che, in tempi diversi, hanno già bussato alla porta del Cagliari per chiedere notizie del ragazzo.

Prima delle indiscrezioni uscite nelle ultime ore, su Barella erano stati registrati dei forti interessi solamente dall'Italia. Ovviamente su di lui si sono concentrate le attenzioni di tutte le grandi della nostra Serie A: il primo club a farsi sotto fu la Juventus che, negli ultimi anni, vista anche la grande programmazione pluriennale portata avanti dalla società si è sempre fatta trovare in prima linea quando si tratta di investire guardando al futuro. Poi è stato il turno del Milan, club che in questo momento ha però priorità più impellenti dal punto di vista del calciomercato: i rossoneri a gennaio interverranno per puntellare la squadra con tre o quattro elementi in grado di allungare la rosa, ma di certo non possono permettersi di fare follie, men che meno per un giovane come Barella sul quale ben presto rischia di scatenarsi un'asta.

Restano Inter e Roma. I giallorossi in estate avevano tentato un affondo per mettere le mani su quello che, a posteriori, si sarebbe rivelato un rinforzo top per la mediana romanista. Alla fine non se ne fece nulla per un semplice motivo economico, dato che il presidente del Cagliari Giulini sparò una cifra decisamente elevata - si parla di oltre 40 milioni - che spaventò Monchi e i suoi collaboratori. Infine l'Inter, società che sarebbe stata molto vicina ad accordarsi con l'entourage del giocatore nelle scorse settimane, prima che dall'Inghilterra arrivasse un'offerta pronta a sparigliare le carte come un fulmine a ciel sereno.

Calciomercato, il Chelsea vuole Barella: pronta una super offerta

L'offerta monstre arriva da Londra, precisamente dall'ovest, in zona Putney Bridge. Giulini nelle scorse ore avrebbe ricevuto una chiamata dal Chelsea: dall'altro capo del telefono pare ci fosse Gianfranco Zola, grandissimo estimatore di Barella alla pari di Maurizio Sarri. Sarebbe stato proprio il tecnico italiano a chiedere all'ex gloria cagliaritana di sondare il terreno per un'eventuale trattativa da imbastire sul classe 1997. Per il momento il Cagliari non ha né confermato né smentito tali voci, ma Giulini ha già fatto sapere di non volersi privare del ragazzo nel calciomercato di gennaio. Se e quando lo farà, non chiederà meno di 45 milioni di euro.

In estate però sarà tutta un'altra storia: Barella probabilmente lascerà Cagliari e lo farà per una cifra che segnerà un record in fatto di cessioni in casa rossoblu. I sardi sanno che la prossima sessione estiva è quella giusta per cercare di monetizzare al massimo il giovane prodotto locale che, nelle ultime due stagioni, si è confermato come uno dei migliori interpreti del suo ruolo nonostante la giovanissima età, tanto da guadagnarsi anche la chiamata in Nazionale da Roberto Mancini.

Al momento il valore stimato per il suo cartellino, come si diceva in precedenza, parte da una base di oltre 40 milioni di euro. Va specificato altresì che l'Inter non è assolutamente fuori gioco. Tutt'altro, perché in questi mesi i dirigenti nerazzurri hanno già fatto un meticoloso lavoro di convincimento su Barella che, dal canto suo, non disdegnerebbe la destinazione milanese. Detto ciò va ipotizzato che più avanti si possano aggiungere altre pretendenti - magari proprio dall'Inghilterra - "costringendo" l'Inter a rivedere i propri piani, visto che ancora per un anno la società dovrà fare i conti con le limitazioni dovute allo sforamento del Fairplay finanziario registrate nello scorso triennio.

E si sa, con gli inglesi di mezzo i prezzi possono salire vertiginosamente verso l'alto. Con buona pace dell'Inter e, ovviamente, con somma soddisfazione di Giulini che, nello scorso mese di ottobre parlando del suo giocatore, dichiarò:

Barella è uno dei migliori talenti italiani. Partirà? Vedremo: io so che lui vuole giocare la Champions League.

Parole di circostanza o un messaggio alle pretendenti?