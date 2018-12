L'Imperatrice del Domani manda un messaggio forte e chiaro alle sue prossime avversarie nel primo Women's Tables, Ladders & Chairs Match della storia.

di Marco Ercole

Ultima puntata con le nostre WWE News di SmackDown prima di TLC, il PPV di wrestling che andrà in onda nella notte tra domenica 16 e lunedì 17 dicembre (diretta scritta su FOXSports.it a partire dalle 23) dal SAP Center di San Jose (California).

Noi siamo pronti come sempre per raccontarvi lo show di SmackDown dell'11 dicembre 2018, attraverso il nostro consueto report fatto di Highlights e WWE News.

Alla T-Mobile Arena di Las Vegas vedremo sicuramente il rematch di WrestleMania 34 tra Asuka e Charlotte Flair, che a TLC saranno insieme sul ring con Becky Lynch per tentare di rubarle il titolo femminile di SmackDown. In programma anche una Rap Battle tra i campioni di coppia del The Bar e The Usos, con il New Day a fare da arbitro. Ovviamente grande attenzione sarà poi concentrata sugli sviluppi della faida tra il "Nuovo Daniel Bryan" ed AJ Styles.

WWE News, Highlights SmackDown 11 dicembre 2018

Altre novità sono attese poi nelle sfide tra Rusev e Shinsuke Nakamura, Jeff Hardy e Samoa Joe, Randy Orton e Rey Mysterio. Insomma, ce n'è per tutti i gusti in questa puntata di WWE-ek SmackDown, la rubrica sul wrestling a cura di FOXSports.it, dove potrete trovare qui di seguito Highlights e WWE News.

Daniel Bryan vs Mustafa Ali

Daniel Bryan continua a prendersela con il WWE Universe e parla del suo match con AJ Styles a TLC, fino a quando viene interrotto da The Heart of 205 Live, Mustafa Ali.

Ne nasce il primo incontro di sempre tra la stella dei Cruiserweight e il campione WWE.

Rap Battle tra The Usos e The Bar

The New Day presenzia una battaglia rap tra The Usos e The Bar, che finisce inevitabilmente in un caos generale.

Shane McMahon e The Miz vs The Vegas Boys

The Miz inserisce a sorpresa Shane McMahon in un Tag Team Match contro la coppia locale dei Vegan Boys.

Al termine del match il Commissioner di SmackDown è molto irritato per le modalità con le quali ha dovuto affrontare questo match e lo fa presente chiaramente all'A-Lister.

La General Manager di SmackDown è furiosa e chiede all'arbitro chi abbia approvato il match con Shane McMahon e The Miz contro i Vegas Boys.

Rey Mysterio attacca Randy Orton

Prima del loro Chairs Match a TLC, Rey Mysterio si prende una piccola rivincita su Randy Orton.

Rusev e Jeff Hardy vs Shinsuke Nakamura e Samoa Joe

Rusev e Jeff Hardy fanno coppia in un match contro Shinsuke Nakamura e Samoa Joe.

Charlotte Flair vs Asuka

Ad appena cinque giorni dal primo Women's Tables, Ladders & Chairs Match della storia, l'Imperatrice del Domani si prende una vendetta su colei che ha interrotto la sua streak vincente a WrestleMania 34.

Mixed Match Challenge

Nelle semifinali del WWE Mixed Match Challenge, Jinder Mahal e Alicia Fox battono Apollo Crews e Bayley, mentre R-Truth e Carmella hanno la meglio su The Miz e Asuka. La finale ci sarà domenica notte a TLC, in palio un viaggio per loro è l'ingresso per ultimi nella prossima Royal Rumble.