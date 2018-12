Jon Jones può tornare a combattere a UFC 232 contro Alexander Gustafsson. L'ha stabilito martedì la Commissione Atletica della California, che gli ha restituito la licenza al termine dell'udienza.

12 dic 2018 di Giovanni Bongiorno

Jon Jones potrà combattere a UFC 232. A Jones è stata garantita una licenza temporanea nella giornata di ieri da parte della Commissione Atletica della California, rendendo così di fatto ufficiale il suo match contro Alexander Gustafsson a UFC 232, in data 29 dicembre. In palio, il titolo reso vacante da Daniel Cormier, quello dei massimi-leggeri. L'udienza di Jones era l'ultimo ostacolo che rendeva ancora incerta l'ufficialità dell'incontro.

La licenza era stata precedentemente revocata dalla stessa Commissione nel mese di febbraio, con tanto di multa di ben 205mila dollari. Jones dovrà inoltre svolgere dei lavori socialmente utili alla Gracie Barra di Anheim ed Albuquerque, con l'obiettivo di ultimare il suo servizio nei primi tre mesi del 2019. Il commissario Martha Shen-Urquidez ha anche disposto che Jones dovrebbe impegnarsi - senza alcun obbligo - a fornire dei campioni alla VADA (Associazione volontaria anti-doping).

La Shen-Urquidez non ha utilizzato mezzi termini con Jones, invitandolo a dar prova della sua innocenza, citando i dubbi della maggioranza della comunità. Lo stesso commissario ha ribadito che la grandezza di Jones debba passare dalla certezza che l'ex campione UFC possa vincere i match in maniera assolutamente limpida. Jones, col suo avvocato Howard Jacobs, si sono detti disponibili, ma volenterosi di vagliare le ramificazioni di VADA prima di dare una risposta ufficiale.

La Shen-Urquidez ha voluto dare fiducia a Jones, come riportato da MMA Fighting:

So che ha asserito - ha detto rivolgendosi a Jones - di essere contento che USADA abbia stabilito la mancanza di volontarietà delle sue azioni. Ma sia io che lei sappiamo che c'è ancora gente, non poca gente, che è dubbiosa circa il suo stato. Io voglio una volta per tutte che la gente sia sicura che lei è così talentuoso e che è il migliore, che può vincere rimanendo pulito. Quindi, le darò una possibilità e vedremo se è d'accordo.

Jones però potrebbe anche rispondere negativamente alla richiesta e in ogni caso non vi sarebbe alcuna penalità per lui.

Voglio essere sicuro - ha detto Jacobs, avvocato di Jones - che sia chiaro ciò che sto per dire. Siamo d'accordo col principio di ciò che è stato disposto. Ma saranno i dettagli a fare la differenza. Dobbiamo sapere con certezza a cosa ci stiamo sottoponendo, cosa andrà a controllare VADA e quali saranno le restrizioni.

Il presidente della Commissione John Carvelli ha poi dichiarato:

Darò la mia umile opinione: sarebbe meglio se il signor Jones accettasse volontariamente e non ne fosse costretto. Capite cosa intendo? Spero lo faccia, per il suo bene. Credo che il commissario abbia reso perfettamente l'idea.

La Commissione inoltre pagherà per i test addizionali a VADA qualora Jones accettasse. Il direttore esecutivo della Commissione Andy Foster ha più volte difeso Jones:

Non credo che il signori Jones abbia assunto sostanze proibite volontariamente. Non voglio crederci. Se l'avesse fatto, sarebbe il peggior dopato negli sport da combattimento, fallendo un test che sapeva sarebbe arrivato.

Jones ha 31 anni ed è risultato positivo ad un metabolita del Turinabol, uno steroide anabolizzante dopo il match di UFC 214 contro Daniel Cormier. A seguito del processo di USADA, sono stati solo 15 i mesi di sospensione inflitti a Jones. Essendo recidivo, Jones rischiava fino a quattro anni di sospensione. Visto però che aveva superato molteplici test out-of-competition nell'arco degli ultimi 10 mesi, fallendone solo uno in-competition, è stato stabilito che Jones non avesse assunto le sostanze proibite volontariamente.

L'amministratore delegato di USADA Travis T. Tygart ha dichiarato poi che anche per USADA giustizia era stata fatta.

Ciò - ha detto Tygart - deve ricordare agli atleti di essere estremamente attenti circa i supplementi che assumono.

Jones era già stato trovato positivo a dei bloccanti degli estrogeni nel 2016, fatto che gli costò un anno di sospensione. Nonostante le sue numerose trasgressioni - si ricorda l'abbandono del luogo di un incidente automobilistico nel 2015 - Jones (22-1, 1 NC) rimane uno degli atleti più decorati dell'intero panorama delle MMA, un atleta che ha combattuto e vinto per nove volte consecutive in incontri titolati, difendendo la cintura otto volte consecutive. L'unica controversa sconfitta in carriera l'ha subita contro Matt Hamill per squalifica dovuta a gomitate illegali, nel lontano 2009.