Dalla partnership tra due aziende che rispecchiano l'eccellenza italiana nel mondo, nasce la SF 01 Edizione Limitata Giallo Modena: un gioiello per soli 12 fortunati.

0 condivisioni

2 ore fa di Marco Ercole

Che cosa può succedere se due marchi dell'eccellenza italiana decidono di unire le proprie forze? Domanda retorica, risposta scontata. Il risultato non può che essere qualcosa di unico nel suo genere, una ricerca della perfezione. È questa, in fondo, la mission che si sono poste Scuderia Ferrari e Bianchi quando hanno deciso di legarsi in questa partnership "per esprimere il meglio della ricerca e dell'innovazione tecnologica ed estetica nel panorama del ciclismo contemporaneo".

L'accordo è stato siglato nell'estate del 2017, un'alleanza che ha portato a far convergere verso un'unica direzione i progetti e le ambizioni di queste due prestigiose case produttrici italiane, per offrire un prodotto capace di garantire il top di gamma in termini di innovazione, qualità e design, nell'ambito del progetto chiamato "Bianchi for Scuderia Ferrari".

“Abbiamo fortemente voluto questa collaborazione con Ferrari - aveva spiegato Salvatore Grimaldi, proprietario della Bianchi - che si svilupperà nei prossimi anni unendo due eccellenze italiane. Lavorare insieme ci consentirà di sviluppare tecnologicamente prodotti all’avanguardia, frutto dell’esperienza e del know-how ai massimi livelli delle due realtà, creando modelli di successo e innovativi, così come Bianchi e Ferrari hanno sempre saputo fare negli anni”.

Ferrari SF 01 Edizione Limitata Giallo Modena, il gioiello nato dalla collaborazione tra Ferrari e Bianchi

Scuderia Ferrari Store, la collaborazione tra Bianchi e la Rossa

I frutti eccezionali di questa partnership - che si sviluppa nelle categorie Road, MTB, E-Bike, City-Fitness e bambino - si sono già potuti vedere nel corso dell'ultimo anno e mezzo, a partire dalla SF 01 della gamma Road, fino ad arrivare al Triathlon Concept. L'attuale fiore all'occhiello della collaborazione tra Ferrari e Bianchi è però senza alcuna ombra di dubbio la bicicletta SF 01 Edizione Limitata Giallo Modena (decorata con grafiche realizzate a mano), presente in esclusiva assoluta nello Scuderia Ferrari Store online, con i suoi appena 12 esemplari numerati, ideata per celebrare i 120 anni dalla nascita di Enzo Ferrari.

Si tratta di una versione che presenta caratteristiche uniche, verniciata rigorosamente a mano in Italia e realizzata interamente in carbonio. Ma quali sono le caratteristiche che rendono così prezioso questo gioiello?

Un telaio ultraleggero (appena 780 grammi) che dispone del sistema Bianchi CV (con carbonio brevettato Countervail) in grado di eliminare l'80% delle vibrazioni e garantire così il massimo controllo possibile durante la marcia. La sella, del peso di appena 94 grammi, è realizzata in carbonio 3K e presenta le stesse finiture dei sedili delle Ferrari in Formula 1. Nell'allestimento premium della SF 01 troviamo un cambio elettronico in carbonio Campagnolo Super Record EPS, così come delle ruote dotate di copertoncini Pirelli P Zero (in linea con quelli che si trovano sulle automobili della Rossa di Maranello) e strutturate in carbonio a profilo aerodinamico Fulcrum Speed 40C.

Ferrari Ferrari e Bianchi danno vita alla SF 01 Edizione Limitata Giallo Modena

Ferrari Dettaglio della SF 01 Edizione Limitata Giallo Modena di Ferrari e Bianchi

Ferrari Le ruote della SF 01 Edizione Limitata Giallo Modena di Ferrari e Bianchi

Ferrari Il logo Ferrari sulla SF 01 Edizione Limitata Giallo Modena

SF 01 Edizione Limitata Giallo Modena - Dettagli e scheda tecnica

TELAIO

Telaio in carbonio con sistema Bianchi CV (Countervail® vibration cancelling technology)

Verniciato e decorato a mano in Italia

Peso: 780 grammi (+ / -5%) in taglia 55

ALLESTIMENTI