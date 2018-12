Scuderia Ferrari Store è un paradiso per tutti gli appassionati: ecco i prodotti perfetti da regalare a uomini, donne e bambini innamorati del Cavallino.

Il marchio della Ferrari è indiscutibilmente uno dei più famosi e conosciuti nel mondo: la gloriosa storia delle vittorie ottenute della casa automobilistica fondata nel lontano 1947 hanno reso il suo nome sinonimo stesso di passione e successi anche al di fuori dei motori.

Lo Scuderia Ferrari Store è infatti ricchissimo di prodotti resi iconici dalla presenza del logo con il Cavallino Rampante, e con l'avvicinarsi delle feste natalizie si ha soltanto l'imbarazzo della scelta per decidere cosa regalare a un grande tifoso della Ferrari.

Dall'abbigliamento agli accessori per la casa, passando per i giochi per bambini agli orologi fino ai modellini per i collezionisti, la Scuderia Ferrari Collection è un vero paradiso per chiunque voglia fare un regalo a chi è appassionato della Rossa.

I regali per l'uomo appassionato della Ferrari

Per ogni uomo che ama il Cavallino Rampante la scelta sarà estremamente ampia: l'elenco dei capi di abbigliamento è molto vario, adatto ad ogni gusto o budget a disposizione, gli accessori a disposizione spaziano dai semplici portachiavi fino a terminare con prodotti high-tech e le borse e gli zaini sono perfetti sia per uno stile sportivo che per i viaggi.

Abbigliamento: dalle t-shirt alle giacche

Un vero tifoso della Ferrari è anche un amante della velocità e giacche come quella da motociclista con tessuto impermeabile e imbottiture ergonomiche sono il regalo perfetto. La passione per il Cavallino però va mostrata anche in situazioni informali, motivo per cui c'è solo l'imbarazzo della scelta fra le polo in cotone (disponibili a maniche sia lunghe che corte), la camicia col design che si ispira alla divisa dei tecnici in scuderia e le varie t-shirt con il logo o le serigrafie dei modelli storici di monoposto rosse.

Accessori: cinture, portachiavi e oggetti molto esclusivi

Non basta però vestirsi con capi firmati Ferrari per certificare il proprio attaccamento alla Rossa, che come ogni tipo di amore si vede anche dalle piccole cose. Nello Scuderia Ferrari Store troviamo regali perfetti di questo genere come cinture in pelle e fibra di carbonio e le cravatte in pura seta rossa e blu. Per avere sempre la sensazione di guidare una macchina di Maranello si possono trovare portachiavi con la forma dello storico Scudetto o di volante da Formula 1. Per le occasioni più ufficiali invece, sfoggiare i gemelli d'argento con il logo della casa automobilistica più famosa al mondo potrebbe rappresentare sempre un punto a proprio favore.

Borse e viaggio: sempre con il Cavallino Rampante

Quello della casa di Maranello è sicuramente uno dei brand italiani più conosciuti nel mondo, motivo in più per portarlo sempre con sé quando si è in viaggio: i portafogli da uomo sono in pelle (modello sia orizzontale che verticale), mentre non c'è modo migliore per distinguersi in aeroporto che partire usando le borse da viaggio in pelle di vitello classica o da pc. Oltre ai trolley rosso Ferrari.

Regali per lei: lo stile e l'eleganza del Cavallino rampante

Se i tifosi della Ferrari potranno sbizzarrirsi navigando attraverso lo Scuderia Ferrari Store, stesso discorso vale anche per tutte le appassionate. L'abbigliamento è sia sportivo che elegante e le borse sono disponibili anche in diversi modelli rispetto alla sezione maschile del sito.

Abbigliamento: giacche, blazer e t-shirt sportive

I capi di abbigliamento femminili Ferrari sono il regalo ideale per qualsiasi tipo di stile: dal classico bomber rosso alle t-shirt in jersey stretch adatti per tutti i giorni, ai top in tessuto tecnico perfetto per le tifose più sportive. Stile e design però sono colonne portanti della filosofia del Cavallino, come dimostrato dalla giacca capospalla in pelle rossa con taglio ergonomico.

Accessori: piccoli particolari che fanno la differenza

L'eleganza abbinata alla passione è evidente anche nell'ampia gamma di accessori pratici e perfetti per tutte le tifose della Ferrari. La sciarpa di cotone o il foulard di seta sono entrambi marchiati col logo del Cavallino mentre la spilla con lo storico scudetto della casa di Maranello dà un tocco in più a qualsiasi tipo di capo, mostrando il proprio amore per la Rossa senza ostentarlo.

Borse e viaggio: eleganza e praticità

Esattamente come per gli uomini, i prodotti da viaggio targati Ferrari uniscono stile e praticità a partire dal portafogli rosso e in ecopelle martellata fino allo splendido clutch in pelle di vitello e fibra di carbonio. Le borse invece combinano l'eleganza della pelle nera con il taglio sportivo classico del marchio.

I piccoli tifosi della Rossa: dall'abbigliamento ai giochi

La passione per i colori della Ferrari contagia anche i bambini e chiunque voglia fare un regalo a un piccolo tifoso del Cavallino potrà scegliere fra capi di abbigliamento, giocattoli e accessori sportivi.

Neonati (0-2 anni): 'rosso' fin dai primi mesi

Il miglior modo per trasmettere l'amore per la Rossa a un bambino appena nato è quello di circondarlo letteralmente di prodotti Ferrari: i completi (per maschio o femmina) con lo Scudetto sono quasi un obbligo e regali come il ciuccio, il biberon e l'intero set di piatti e posate lo abitueranno a non staccarsi più dal logo del Cavallino sin dai primi mesi di vita.

Bambini (2-5 anni): cresce la passione Ferrari

Man mano che i bambini crescono ci sarà bisogno di alimentare in loro l'attaccamento al marchio della Ferrari. Quale modo migliore per farlo di scegliere l'abbigliamento della Scuderia Ferrari Collection? La scelta di polo e t-shirt da running è ampissima (e azzeccata dato che è il periodo in cui cominciano a correre), la giacca in sofshell con cappuccio li farà sentire dei veri sportivi mentre l'accappatoio rosso con il logo storico è perfetto anche per il post-piscina. In attesa di poterli finalmente mettere alla guida di una macchina.

Junior (6-13 anni): fin da piccoli lo stile racing

Il passaggio dalla tenera età all'adolescenza è forse il più complicato, quindi chi volesse fare un regalo targato Ferrari a bambini in questa fase dovrà farlo con molta attenzione e cura. La stessa che la Puma ha messo collaborando con la casa di Maranello creando le scarpe disponibili anche per ragazzi: lo stile racing e la grande aderenza al suolo le rendono le calzature perfette per le prime esperienze sportive.

Giochi: il primo amore per la velocità

Nella lista di regali da fare a un bambino però non possono mancare i giocattoli e per farlo innamorare dell'automobilismo, i prodotti Ferrari sono l'ideale. Il triciclo e la macchinina cavalcabile sono sicure e gli permetteranno di cominciare a provare l'ebbrezza della velocità (e magari sfidare gli amici che le hanno targate Mercedes). Per i giochi al chiuso si spazia dai modellini telecomandati fino alle piste per macchinine perfette per ogni età.

Design e classe: gli orologi targati Ferrari

Una delle categorie di prodotti targati Ferrari di maggior successo è quella degli orologi, tutti originali e creati appositamente per gli appassionati della casa automobilistica italiana. Che siano uomini, donne o bambini.

Uomo: classe e dinamismo

La scelta per i modelli maschili è sterminata come la lunga lista degli orologi RedRev e Forza, con quelli digitali che sono indicati per tutti gli appassionati che amano praticare running grazie alle sue linee aerodinamiche. I Pilota, Abetone o Aspire (in particolare quelli in acciaio inossidabile) sono consigliati per chi ha uno stile più sofisticato mentre per chi è pronto a fare follie c'è l'edizione limitata dell'orologio sportivo Pilota di soltanto 399 pezzi: una rarità quasi introvabile che renderebbe orgoglioso qualsiasi appassionato Ferrari.

Donna: eleganza tutta Ferrari

I modelli femminili sono il giusto mix di design e eleganza: l'Ultraleggero al quarzo si adatta alla perfezione a qualsiasi stile di abbigliamento ed è presente con il cinturino bianco, nero o rosso, mentre il modello Formula sportiva (in oro e color nero) è più raffinato grazie ai cristalli che circondano il quadrante, rigorosamente decorato con lo Scudetto del Cavallino.

Bambino: lo spirito del Cavallino Rampante

Anche per i tifosi più piccoli ci sono diverse opzioni per quanto riguarda gli orologi, con quello digitale che è presente anche col quadrante che richiama la forma del volante di una monoposto. I Pitlane sono resistenti e catturano lo spirito della Scuderia sia nel classico colore rosso che con i cinturini nero o blu.

Per il tifoso sfegatato

Come abbiamo già detto, Ferrari è ormai sinonimo di passione e i tifosi che seguono la Formula 1 per tifare i piloti della Rossa sono fra i più sfegatati del mondo dei motori. Per questo motivo, per loro è necessario cercare con attenzione nello Scuderia Ferrari Store dei regali con cui dimostrare tutto il loro amore per la monoposto italiana.

Cappellini: sempre con la Ferrari in testa

Uno dei prodotti più riconoscibili con il logo Ferrari è il classico cappellino con visiera, immancabile nel guardaroba di un vero appassionato. I modelli sono presenti in bianco, nero e rosso: menzione speciale per il berretto femminile nero in leather look, grintoso ma elegante grazie all'effetto shine. Ovviamente ci sono anche i cappellini per i più piccoli con il logo del Cavallino o con le iniziali SF di Scuderia Ferrari.

Accessori: un tocco in più

I tifosi più appassionati però non si limiteranno ai berretti e per loro è possibile trovare altre chicche come i guanti da guida in pelle d'agnello rossa per sentirsi continuamente alla guida di una monoposto. Per chi invece non si perde nemmeno una gara e consuma la voce a forza di tifare, i regali perfetti sono la bandiera della Ferrari con motivo a scacchi oppure la sciarpa Puma in maglia, entrambi col logo del Cavallino.

Il Paradiso dei collezionisti

Una categoria che però merita particolare attenzione è quella dedicata ai tifosi Ferrari con la passione per il collezionismo. Per loro è pensata un'intera sezione, dove trovare modellini o memorabilia storici.

Modellini: da quelli in scala 1:43 ai pezzi rarissimi

Lo store online per chi colleziona riproduzioni in scala è come il paese dei balocchi, adatto anche a chi vuole cominciare con qualcosa di più semplice come la 488 GTB in scala 1:24 o 1:43, mentre pezzi come la 488 Spider 1:43 sono per veri intenditori. La replica in scala 1:8 della Ferrari F14 che partecipò al mondiale del 2014 è un pezzo rarissimo che sarebbe l'orgoglio della collezione di ogni appassionato.

Memorabilia: caschi in scala.... motori originali!

I veri pezzi forti del sito però sono i memorabilia che è possibile acquistare sullo store. Il fiore all'occhiello sono le componenti di vetture del passato, ad esempio i pistoni della F2002 o della F2007 (di cui è presente anche l'albero motore). L'oggetto più incredibile però è il motore originale della F2003 GA che in quell'anno vinse sia la classifica Costruttori che quella Piloti con Schumacher: un cimelio storico di inestimabile valore.

Sezione high-tech: cover, auricolari, cuffie per il gaming

Il nome "Ferrari" è stato da sempre associato con la tecnologia e l'innovazione, motivo per cui i prodotti high-tech col marchio di Maranello sono di primissima qualità. Un regalo particolarmente calzante per tutti gli appassionati di videogiochi sono le nuove cuffie per gaming prodotte da Thrustmaster, le prime della storia targate Ferrari e con le quali vale la pena provare un titolo automobilistico per un'esperienza ancora più immerisva. Ampia anche la scelta delle cover per iPhone presente in pelle e silicone per tutti i modelli.

Casa Ferrari: per sentirsi come a Maranello

In ultimo, in casa di un vero tifoso non possono mancare degli accessori che dimostrino a chi è in visita il proprio affetto per la Ferrari, come ad esempio le tazze con il logo o il gagliardetto ufficiale, il tappetino per il mouse. Anche solo scrivere può essere occasione di sfoggiare l'amore per la Ferrari: per questo sono perfetti il set di matite e gomma da cancellare o i tantissimi modelli di penna, dalla Fiorano fino alla stilografica Cross Townsend. Per decorare le proprie pareti infine ci sono chicche storiche come le stampe vintage su Enzo Ferrari, l'uomo che ha fondato una casa automobilistica diventata un orgoglio per l'Italia intera e una passione per milioni di tifosi.