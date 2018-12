Serata amara per Inter e Napoli che vengono eliminate dalla Champions League: i nerazzurri pareggiano contro il PSV mentre i partenopei vengono battuti dal Liverpool.

I quotidiani presenti nella rassegna stampa sportiva di oggi non possono che concentrarsi sui risultati di Champions League perché ieri sono arrivati i primi verdetti della fase a gironi, purtroppo negativi per le squadre italiane. Sia l'Inter che il Napoli infatti sono state eliminate dal torneo e arrivando terze nei rispettivi gironi sono state condannate all'Europa League. L'Inter ha pareggiato in casa contro il PSV Eindhoven, risultato deludente che combinato con l'1-1 fra Barcellona e Tottenham sancisce la qualificazione di blaugrana e Spurs agli ottavi di finale ai danni della squadra nerazzurra. Il Napoli invece è uscito sconfitto da Anfield Road in quello che era di fatto uno scontro diretto per il passaggio del turno contro il Liverpool: l'1-0 siglato da Salah manda i ragazzi di Ancelotti in Europa League con soltanto una sconfitta nel girone. Nella rassegna stampa di mercoledì 12 dicembre però trovano spazio anche le altre due squadre italiane in Champions League, Juventus e Roma che scenderanno in campo questa sera anche se la qualificazione per gli ottavi di finale è stata già conquistata da entrambe: i giallorossi vanno a giocare in casa del Viktoria Plzen mentre i bianconeri affrontano lo Young Boys in trasferta in cerca di una vittoria che regalerebbe il primo posto nel proprio girone.

Passando alle testate spagnole, le prime pagine di oggi si dividono fra il risultato del Barcellona e il Real Madrid: la formazione di Valverde, con molti cambi, ha pareggiato 1-1 in casa contro il Tottenham mentre i Blancos giocano questa sera contro il CSKA Mosca nell'ultima partita di un girone che hanno ormai vinto.

Per quanto riguarda la Francia invece, l'apertura dell'Equipe esalta il Paris Saint-Germain che ieri sera si è qualificata agli ottavi di Champions League come vincitrice del proprio gruppo grazie al 4-1 rifilato alla Stella Rossa di Belgrado.

