Il sito del club rossonero mette in allerta chi è in Grecia per la decisiva partita in casa dell'Olympiakos: "Non camminate da soli con vessilli o magliette della squadra".

39 minuti fa di Daniele Minuti

Dopo un inizio di stagione fatto di risultati altalenanti e di tanti (troppi) infortuni, il Milan è arrivato al primo verso snodo della stagione cioè la partita che sancirà se i rossoneri passeranno il turno in Europa League.

La gara in casa dell'Olympiakos infatti sarà decisiva per la qualificazione ai sedicesimi di finale, con la squadra di Gattuso che arriva ad Atene forte dei 3 punti di vantaggio sulla squadra greca e con la possibilità di poter addirittura perdere con un gol di scarto (o con 2, segnandone però almeno 2) visto il 3-1 nello scontro diretto dell'andata.

Andare a giocare nella bolgia dello stadio Karaiskakis però non è mai facile, motivo per cui il Milan scenderà in campo con molti titolari per strappare il risultato che permetterà di guadagnare uno dei due primi posti nel girone. Il sito ufficiale del club però ha voluto lanciare un avvertimento per tutti quanti i tifosi che sono andati in Grecia per seguire la squadra in trasferta.

Getty Images

Europa League, il Milan avverte i tifosi ad Atene: "Non andate in giro da soli"

La consueta nota prima di una trasferta apparsa sul sito del Milan ha dato qualche indicazione per i sostenitori rossoneri presenti ad Atene. E fra le informazioni fornite, viene anche consigliato di non andare in giro da soli con bandiere della propria squadra per ragioni di sicurezza.

Per motivi di sicurezza, è sconsigliato camminare da soli con maglie, sciarpe o qualsiasi cosa che permetta di identificarvi come tifosi del Milan.

Suggerimenti di routine che però tengono conto del clima caldissimo tipico del Pireo, a cui si aggiunge anche quello di non utilizzare i mezzi pubblici per raggiungere il Karaiskakis ma di usufruire unicamente di quelli messi a disposizione dal Milan.

#OlympiacosMilan: le informazioni utili per garantire la sicurezza dei nostri tifosi nella trasferta di Atene ⤵https://t.co/iwtkaE8AsB — AC Milan (@acmilan) December 12, 2018

I circa 400 tifosi rossoneri attesi ad Atene sanno che ad attenderli ci sarà una vera bolgia, ma nel primo vero bivio della stagione della loro squadra non vogliono far mancare il loro apporto per aiutare i giocatori a proseguire nella loro avventura in Europa League.