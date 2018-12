Tavolo tecnico in Questura per studiare le misure di sicurezza: da mercoledì sera vietata la vendita di bevande in bottiglie di vetro, controlli al centro storico e ai caselli.

12 dic 2018 di Daniele Rocca

Una partita che non conta niente, ma con uno stadio blindato. È il paradosso dell'ultima giornata del Gruppo H di Europa League, con Lazio e Eintracht Francoforte già certe del passaggio del turno ai sedicesimi di finale. Non solo, la squadra di Hütter è certa del primato nel girone, grazie alle cinque vittorie conquistate in altrettanti match. Mentre i biancocelesti si sono dovuti accontentare del secondo posto.

Eppure il clima si preannuncia molto teso. Il motivo è semplice. Dopo gli scontri della partita d'andata, con un'autentica caccia all'uomo nei confronti dei tifosi laziali, si temono ripercussioni e nuovi disordini. I sostenitori dell'Eintracht Francoforte sono famosi per essere la tifoseria più calda di Germania, come hanno dimostrato lo scorso 4 ottobre tra le vie della città.

In vista del match di giovedì (fischio d'inizio alle 18.55) sono attesi a Roma più di 9mila supporters tedeschi: tra questi circa 400 sono ultras. E si teme che possano esserci infiltrazioni di gruppi organizzati di tifosi dell'Atalanta, presenti alla Commerzbank Arena e autori di tafferugli sia prima che dopo la partita di Europa League. Per questi motivi la Digos è al lavoro da giorni: l'obiettivo è quello di evitare che le tifoserie possano venire a contatto.

Getty Images La scenografia dei tifosi dell'Eintracht durante la partita d'andata.

Europa League, allerta massima per Lazio-Eintracht: in arrivo 9mila tedeschi

Ci si aspetta un vero e proprio esodo. I tedeschi sono pronti a invadere la Capitale: una trasferta inutile dal punto di vista sportivo. Ma purtroppo non si può parlare esclusivamente di turismo: i tifosi dell'Eintracht infatti si sono resi protagonisti di azioni violente in occasione della partita d'andata. Ecco perché nella giornata di martedì c'è stato un tavolo tecnico in Questura, durante il quale sono state studiate le misure di sicurezza.

La prima misura adottata riguarda la vendita di bevande in bottiglie di vetro, vietata dalle 19 di mercoledì fino alle 7 di venerdì. L’apertura dei cancelli è prevista per le ore 17 per i vari settori dello stadio, ad eccezione di quelli riservati alla tifoseria tedesca, che anticiperanno l’apertura alle ore 15.30 per facilitare le operazioni di afflusso, come si legge nel comunicato pubblicato sul sito della Questura:

Predisposti particolari servizi di vigilanza e pattugliamento sia nei pressi dello Stadio Olimpico che nelle zone maggiormente frequentate del centro storico. Previsti attenti controlli ai caselli autostradali. Per le ore 15,00 di giovedì, i tifosi dell’Eintracht dovranno ritrovarsi presso il “meeting point” di piazzale delle Canestre dove, scortati dalle forze dell’ordine, raggiungeranno l’impianto sportivo a bordo di autobus. Il servizio di navette sarà consentito solo ai possessori di biglietto di ingresso allo stadio.

Il gemellaggio tra i sostenitori dell'Eintracht e quelli dell'Atalanta non fa che aumentare la preoccupazione per il match dell'Olimpico. Caso vuole che, dopo il match di Europa League, la Lazio dovrà volare a Bergamo per la sedicesima giornata di campionato.