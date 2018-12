Dalla riproduzione fedele del motore alle matite a forma di cacciavite, passando per i "modelli" in scala ridotta: ecco tutti gli oggetti più curiosi sullo Scuderia Ferrari Store.

Ok, quando uno è veramente appassionato di qualcosa, generalmente presenta quella strana tendenza ad accumulare qualsiasi tipo di gadget che la ricordi in qualche modo. Gli amanti della Ferrari non fanno eccezione e, per loro fortuna, hanno varie possibilità per saziare di volta in volta i frequenti attacchi di fame da cavallino rampante.

Qualcuno definisce questa attitudine come semplice “collezionismo”, mentre altri, scavando un po’ più a fondo, la catalogano alla stregua di una mania.

Vedendo gli oggetti presenti nello Scuderia Ferrari Store, c’è da dire che probabilmente la seconda corrente non va poi così tanto lontano dalla realtà. Possiamo trovare davvero di tutto: gadget, attrezzi e oggetti di qualsiasi tipo, capaci di soddisfare i desideri di ogni genere di appassionato, o di risolvere con stile l'urgenza di un regalo che non per forza di cose non potrà essere banale quando c'è di mezzo il Rosso di Maranello.

Le 10 cose più particolari nello Scuderia Ferrari Store

Alcuni di questi oggetti, però, sono davvero unici e chi avrà l'intelligenza di acquistarli farà un vero e proprio figurone.

L’unico problema, nel caso, potrebbe essere rappresentato dall’opera di convincimento del proprio/della propria partner. Nel caso in cui lui/lei non abbia la stessa mania per la Ferrari, allora è probabile che si riveli un po’ più complicato riuscire a ottenere il via libera per completare la transazione. A meno che non si metta la dolce metà davanti al fatto compiuto.

Cybex for Scuderia Ferrari Passeggino Prima Lux

In assenza di una passione comune, tanto per fare un esempio, sarebbe un'impresa convincere il partner della bontà dell’acquisto di un passeggino griffato Ferrari. Nulla da dire sulla meccanica, il design è perfettamente aerodinamico, le ruote scorrono che è una bellezza sia su asfalto asciutto che bagnato. Poi però dovrete organizzarvi per bene per spiegare alla madre del bambino che il rifornimento di latte ai box dovrà essere effettuato in tempi rapidi, possibilmente sotto i 7 secondi. I rivali potrebbero approfittarne per sorpassarci.

Risolti questi eventuali problemi logistici, il fortunato potrà tentare di completare l'acquisto top di gamma, cioè il passeggino Scuderia Ferrari Priam Lux Cybex. Offre una sorprendente varietà di funzioni e opzioni tutte da scoprire, che - come si legge sullo Scuderia Ferrari Store - renderanno "ancora più confortevoli le passeggiate dei più piccoli appassionati [...] e dei grandi che li accompagnano". Soprattutto quest'ultimi.

Modello Ferrari F500 F2 1953

Che dire poi del “modellino” Ferrari più costoso presente nello Scuderia Ferrari Store, quello della F500 F2 del 1953? Si tratta ovviamente di una fedele riproduzione a mano della monoposto (la prima con un motore a quattro cilindri) che vinse il circuito di Bremgarten in Svizzera nel 1952 e nel 1953.

Un oggetto costruito al 100% in metallo, ma che è pur sempre in scala 1:10,8. Un dettaglio, questo, che sarà meglio non divulgare al famoso "partner cattivo" quando leggerà sull'estratto conto la spesa di 11.800 euro. In ogni caso non lasciatevi spaventare: di modellini della rossa sul sito se ne possono trovare di bellissimi anche a partire 25 euro. Certo, se voleste fare le cose in grande...

Ray-Ban Ferrari Edizione Limitata GP Stati Uniti

Sarebbe certamente più semplice andare fino in fondo con l'acquisto di questi occhiali in edizione limitata, capaci di abbinare lo stile inconfondibile Ray-Ban all'eleganza del marchio Ferrari. Ne possiamo trovare di vari tipi, ma per chi volesse eccellere e distinguersi da tutti gli altri appassionati ferraristi, ecco l'occasione: si tratta degli occhiali in tiratura limitata e numerata dedicati al GP di Austin 2018, resi unici dall'esclusiva incisione LTD all'interno delle aste e personalizzati con il classico logo Ray-Ban e l'inconfondibile Scudetto Ferrari.

Va però sottolineata una cosa molto importante, perché qualcuno potrebbe fraintendere: non è assolutamente necessario indossare una tuta integrale rossa per poterli sfoggiare (ma se l'avete, fareste certamente un figurone).

Orologio digitale

Come poter fare a meno di questo orologio per ragazzi, una sorta di volante Ferrari in miniatura da portare sempre al polso? La cura dei minimi dettagli (comprese luci e comandi sul quadrante) lo rende davvero unico e il display digitale facilita la lettura dell'orario.

Non è finita, perché anche il cinturino (in PVC) presenta una texture a nido d'ape ispirata al telaio delle monoposto e, premendo un semplice pulsante, sarà possibile riprodurre il suono dei motori Ferrari. Mi raccomando, è specificato nel titolo: è un orologio per ragazzi. I genitori non ne approfittino e, possibilmente, ci lascino giocare i loro figli.

Set gomma per cancellare e matite Scuderia Ferrari

Con questo potenziale acquisto siamo al limite del capolavoro. Economicamente alla portata di tutti, a livello di età anche. Con questo set di matite e gomme da cancellare Ferrari, è come se foste sempre all'interno dei box della scuderia del cavallino rampante, insieme a tutti gli altri tecnici.

Queste "semplici" matite, infatti, riproducono alla perfezione la forma di un cacciavite. Un accessorio che non può assolutamente mancare sulla scrivania di un vero fan. Oltretutto è presentato nella sua speciale confezione rossa. Serve altro?

Bike SF01 Edizione limitata

Per chi volesse essere ferrarista anche su due ruote (e senza motore), sullo Scuderia Ferrari Store c'è qualcosa che fa al suo caso. Si tratta dell'incontro tra due aziende italiane, tra quella di Maranello e la Bianchi, società che ha fatto la storia del ciclismo.

Ecco, da questo connubio nasce la "Bianchi for Scuderia Ferrari” SF01, un modello di bicicletta in tonalità Giallo Modena, prodotto in edizione limitatissima (solo 12 pezzi).

Non si tratta di una bici come tutte le altre. Questo è il modello Road in carbonio con geometria Racing ad alte prestazioni, munito della tecnologia esclusiva Countervail Vibration Cancelling, capace di eliminare l’80% delle vibrazioni. Praticamente vi sembrerà di essere sul sedile di un'auto anziché in sella. Sognate pure, ma quando vi fermate, ricordate di appoggiare un piede per terra. Altrimenti ci penserà la gravità a riportarvi alla realtà.

Motore originale Ferrari F2003 GA

Ai più potrebbe apparire come qualcosa di un po' troppo perverso anche per i più maniaci della Ferrari (e forse è davvero così), ma immaginate cosa possa significare avere nella propria casa, in bella mostra, magari dentro una teca in vetro su misura, un oggetto come quello che stiamo per descrivere.

Stiamo parlando del motore originale F2003 GA, cioè quello che ha permesso alla Ferrari di vincere il quinto mondiale Costruttori consecutivo e a Michael Schumacher di conquistare il sesto titolo iridato della sua straordinaria carriera. Un oggetto che ha fatto storia, un pezzo da collezione inestimabile. E poi, dettaglio da non sottovalutare, non consuma davvero niente...

Replica musetto Ferrari 268 SP del 1962

Sappiamo già cosa state pensando. E la risposta è no, non si può innestare questo musetto sulla vostra utilitaria. No, inutile che insistiate. A parte che il risultato finale non sarebbe poi così accattivante (avete almeno una macchina di colore rosso?) e poi, nella descrizione è scritto chiaramente: "questo musetto è disponibile con attacco a muro o con piedistallo". Niente da fare, insomma.

Se doveste acquistare questo oggetto, sarà solo per il prestigio di avere un modello da collezione unico nel suo genere, una replica perfetta in scala 1:1 del musetto della Ferrari 268 SP del 1962. Lo potete mettere in sala, nel vostro studio, in ufficio o dove altro preferiate. Ma non sulla vostra utilitaria. Come dite? Avete la macchina rossa? Vabbè, facciamo così: magari appoggiatecelo solamente sopra e poi mandateci una foto per vedere l'effetto che fa.

Valigia/trolley rigida con Scudetto Ferrari

Avete presente quando, una volta scesi dall'aereo, dovete andare al ritiro bagagli e vi comincia a salire quella sensazione di ansia? "Ci sarà la mia valigia? Non è che l'hanno persa?". Poi iniziano a scorrere lentamente tutti i bagagli dei passeggeri e, ovviamente, il vostro non appare. Cominciate a pensare di aver sbagliato pista, ricontrollate più volte i monitor e niente, vi confermano che siete al posto giusto. Allora vi avvicinate di nuovo all'uscita del nastro, illudendovi ogni volta che esce una valigia dello stesso colore della vostra, fino a che, dopo estenuanti minuti d'attesa, riuscite finalmente a ricongiungervi con i vostri vestiti e la vostra biancheria.

Ecco, almeno una parte di questa agonia potrebbe essere evitata acquistando questa valigia trolley della Ferrari, perché con il suo rosso fiammante spiccherebbe in un attimo in mezzo a tutte le altre, senza possibilità di essere confusa. E poi presenterebbe anche un'altra caratteristica utilissima: in quel mini Gran Premio che nasce sul nastro scorrevole del ritiro bagagli, la vostra valigia sarebbe senza ombra di dubbio la più veloce di tutte...

Ombrello pieghevole Scuderia Ferrari

Il rischio che possiate essere scambiate per delle "ombrelline" c'è, è concreto. Però volete mettere la soddisfazione, in una triste giornata uggiosa e coperta dalla pioggia, di aprire il vostro ombrello rosso Ferrari in mezzo a tutte le altre persone, quei "comuni mortali" che invece si affidano ai soliti colori neutri e poco appariscenti? Con questo ombrello si può camminare a testa alta e di sicuro senza passare inosservati.

Pratico e super-resistente (esatto, non è come quello che avete dovuto buttare l'ultima volta, quello che alla prima ventata si è ribaltato e anziché ripararvi dall'acqua vi ha solo consentito di arrivare a vela fino a casa), con le sue linee compatte e il sistema automatico di apertura, quando è chiuso può essere riposto in borsa o in tasca, pronto per essere sfoggiato alla prima occasione utile. Però aspettate almeno che sia nuvoloso, altrimenti il rischio di passare per delle "ombrelline" si farà concreto.

Oggetti particolari... ma non solo

Alcuni di questi potenziali regali potrebbero anche sembrare assurdi (ma non per tutti, fidatevi). Sullo Scuderia Ferrari Store potrete trovare questo e molto altro ancora. Noi vi abbiamo dato solo qualche idea per sorprendere, il consiglio resta quello di spulciare in lungo e largo il catalogo. Articoli meravigliosi (folli e non) con la griffe del cavallino rampante non mancano di certo. E troverete qualcosa che risponda ai vostri canoni. Poco ma sicuro.